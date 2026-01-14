ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

要分散還是押神山？　陳重銘一句話打臉指數派投資

買0050還是台積電？不敗教主陳重銘抱緊神山，因0050靠台積電支撐，台積電跑贏0050是送分題。

圖文／鏡週刊

政大教授周冠男與知名台股當沖達人巨人傑隔空互槓、砲火猛烈，指數派主張「不盯盤、不選股」，但不敗教主陳重銘卻堅持，要買就買老大（強勢股），尤其以0050來看，截至1/13資料，成分股63.6％是台積電，「所以0050是被台積電帶動的，因果關係要搞清楚！」陳重銘強調，大膽擁抱台積電，0050不是靠分散，而是靠台積電支撐，「台積電贏0050，這是送分題！」他也提出台積電抱股策略，觀察2個重點沒有改變，他不會輕易下車。

「0050不是靠分散，而是靠台積電撐起來的，台積電贏0050，這是送分題！」陳重銘解釋，因為0050有63.6％是台積電（1/13資料），回顧1/5台股奔上3萬點，當天加權指數上漲的657點中，有560點是台積電貢獻的，台積電大漲3.78％，同步帶動0050上漲2.68％，「所以0050是被台積電帶動的，因果關係要搞清楚！不要瞎說0050比台積電強！0050是買台積電才有高報酬，目前漲幅有70％是台積電貢獻的。」

而周冠男與巨人傑對於「短線交易」或「指數投資」策略，隔空交火，陳重銘也在臉書分享，加入論戰，他甚至直言「如果當教授只會買0050，我會覺得丟臉，因為連小學生都會買。」字字句句狂妄，其實他要表達的是，投資不是選邊站，而是勤做功課、深入理解後，選擇適合自己的投資路。

「買台積贏0050，這是簡單的因果關係！」陳重銘認為，如果0050有63.6％是台積電是靠台積電撐起來，那麼剩下的3成多的成分股就可能稀釋利潤，而隨著AI浪潮推升，市場喊出台積電上看2,000元，擁抱護國神山就會優於買進指數。

而台積電一舉攻上1,720元新天價，呈現高檔盤整，投資人既期待又怕受傷害，面對「大象跑百米」的狂熱行情，現在該追嗎？陳重銘教戰，持股續抱但空手不急追高，「股價創高後，在1,700元盤整也是難免，要逢回再接，等回落100元才是台積電迷人買點。」

他也透露自己的台積電一張都不賣，「好公司的成長性要看老闆砸錢速度，只要1.獲利持續成長、2.資本支出持續擴大，我就不會賣。」

「台積電還可以再抱幾年？我的答案是永久。」陳重銘說，台灣的護國神山台積電，已經變成全球的護國神山，AI科技發展需要IC，而台積電製程技術全球第一，「世界各國既然打不贏他，乾脆加入他，請台積電來幫他們生產晶片。」台積電目前5奈米、3 奈米製程技術在全球幾乎無人能敵，這不僅帶動營收更高，毛利也隨之攀升，「外資高盛甚至預估台積電未來毛利率達60％，我認為這將成為常態。」


投資對決1／麻將理論槓上800億交易量　周冠男、巨人傑正面開戰
投資對決2／散戶為何總是容易被割韭菜？　周行一點破2大投資迷思
2026刷卡攻略1／銀行變摳了？ 2%無腦刷不見　信用卡回饋全面縮水真相

【偷走80萬電線】台中3賊連偷工地　穿制服犯案畫面曝光

台股31000點要來了！　一表看25檔台股ETF股價先創高

台股2026年多頭馬力十足，今（14日）指數刷新30994.81 點再創天價，帶動台股ETF市價跟著水漲船高，根據統計，在台股再創歷史高點之際，共有25檔台股ETF股價也改寫新高，市值型、科技型、高息型等皆榜上有名。

2026-01-14 17:24
元晶提前開獎「 衰退+虧損」　低軌衛星加持飆4成列注意股

太陽能模組廠元晶（6443）挾低軌衛星題材股價狂噴，被要求提前公布獲利，公司自結去年（2025年）11月單月稅後純損1.06 億元，比去年同期衰退166%，每股虧損0.21元，雖業績表現未見回溫，惟在題材消息加持下，今年以來飆漲4成。

2026-01-14 16:32
台積電法說前美系外資按讚　盟軍家登、世界先進雙雙上修

在晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會前，美系外資出具最新研究報告，調整多檔台系半導體股投資評等與目標價。其中，台積電、家登（3680）與世界先進（5347）目標價同步獲得上修，世界先進評等由「減碼」調升至「中立」，不過聯電（2303）則遭調降評等。

2026-01-14 14:06
土方之亂帶旺環保概念股！5檔鎖漲停　可寧衛*拉第3根

土方之亂持續延燒，在市場聯想題材下，環保相關概念股今（14日）續全面噴出，可寧衛*（8422）、泰霖（8080）同步拉出第3根漲停，裕山（7715）、基士德-KY（6641）台境*（8476）跳空漲停，均是連拉第2根漲停。

2026-01-14 12:39
00830「暴力配9000元」！股價刷新高　單周受益人數躍增

國泰費城半導體（00830）公告今年（2026年）將配發高達9元現金股利，帶動投資人買盤，今（14 日）股價衝高至63.6元，創掛牌以來新高價，單周受益人數增逾2萬人，增加人數居整體台灣ETF第二名。

2026-01-14 11:52
股王信驊飆8300元天價　本土投顧目標價喊出「10500元」

受到內外資法人接力按讚影響，股王信驊（5274）目標價獲上調至10500元，今（14）日再度發動猛攻，開盤不到15分鐘衝上8300元天價，刷新上市櫃個股紀錄。

2026-01-14 09:24
低軌衛星股提前開獎兩樣情！燿華獲利年衰退破1倍　耀登年增逾5成

低軌衛星概念股因搭上Space X火箭題材，近期籌碼蜂湧而入、股價飆漲遭主管機關盯上，今（14）日多檔提前公告2025年11月獲利，其中印刷電路板（PCB）燿華（2367）僅賺400萬元，年衰退105%；射頻模組業耀登（3138）自揭2025年12月歸屬母公司業主權益達2621萬元，年增50.81%，兩檔處境大不同。

2026-01-14 17:09
國巨領軍被動元件強勢表態！　7檔中低價位攻頂鎖漲停

被動元件龍頭國巨* （2327）在本土法人喊出目標價300元，今（14日）股價續走強，大漲9%，帶動整體類股走強，包括蜜望實（8043）及多檔中低價位個股千如（3236）、華容（5328）、鈞寶（6155）連袂攻頂，多達7 檔早盤即漲停鎖死。

2026-01-14 10:20
高市交易發威！日圓現鈔甜到0.2022　10萬台幣多換近2萬日圓

日圓甜價再現！受「高市交易」效應影響，日圓匯價走弱，台灣銀行今（14）日上午9點12分日圓現鈔賣出價下探至0.2022，即期匯率賣出價同步來到0.2007，雙雙創下近3個月來最甜水準，立刻吸引換匯族目光。

2026-01-14 10:10
謝金河欽點　7檔低軌衛星概念股「沾到都很熱鬧」

美中競逐太空版圖持續升溫。財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「美中太空競賽會是26年重要賽局」為題撰文指出，中國近期向國際電信聯盟提出涵蓋14個星座、逾20萬顆衛星的頻軌申請，企圖心引發市場高度關注，也凸顯美中在太空發展策略上的根本差異。

2026-01-14 10:57

ETtoday財經雲

