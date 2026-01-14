要分散還是押神山？　陳重銘一句話打臉指數派投資

▲買0050還是台積電？不敗教主陳重銘抱緊神山，因0050靠台積電支撐，台積電跑贏0050是送分題。

政大教授周冠男與知名台股當沖達人巨人傑隔空互槓、砲火猛烈，指數派主張「不盯盤、不選股」，但不敗教主陳重銘卻堅持，要買就買老大（強勢股），尤其以0050來看，截至1/13資料，成分股63.6％是台積電，「所以0050是被台積電帶動的，因果關係要搞清楚！」陳重銘強調，大膽擁抱台積電，0050不是靠分散，而是靠台積電支撐，「台積電贏0050，這是送分題！」他也提出台積電抱股策略，觀察2個重點沒有改變，他不會輕易下車。

「0050不是靠分散，而是靠台積電撐起來的，台積電贏0050，這是送分題！」陳重銘解釋，因為0050有63.6％是台積電（1/13資料），回顧1/5台股奔上3萬點，當天加權指數上漲的657點中，有560點是台積電貢獻的，台積電大漲3.78％，同步帶動0050上漲2.68％，「所以0050是被台積電帶動的，因果關係要搞清楚！不要瞎說0050比台積電強！0050是買台積電才有高報酬，目前漲幅有70％是台積電貢獻的。」

而周冠男與巨人傑對於「短線交易」或「指數投資」策略，隔空交火，陳重銘也在臉書分享，加入論戰，他甚至直言「如果當教授只會買0050，我會覺得丟臉，因為連小學生都會買。」字字句句狂妄，其實他要表達的是，投資不是選邊站，而是勤做功課、深入理解後，選擇適合自己的投資路。

「買台積贏0050，這是簡單的因果關係！」陳重銘認為，如果0050有63.6％是台積電是靠台積電撐起來，那麼剩下的3成多的成分股就可能稀釋利潤，而隨著AI浪潮推升，市場喊出台積電上看2,000元，擁抱護國神山就會優於買進指數。

而台積電一舉攻上1,720元新天價，呈現高檔盤整，投資人既期待又怕受傷害，面對「大象跑百米」的狂熱行情，現在該追嗎？陳重銘教戰，持股續抱但空手不急追高，「股價創高後，在1,700元盤整也是難免，要逢回再接，等回落100元才是台積電迷人買點。」

他也透露自己的台積電一張都不賣，「好公司的成長性要看老闆砸錢速度，只要1.獲利持續成長、2.資本支出持續擴大，我就不會賣。」

「台積電還可以再抱幾年？我的答案是永久。」陳重銘說，台灣的護國神山台積電，已經變成全球的護國神山，AI科技發展需要IC，而台積電製程技術全球第一，「世界各國既然打不贏他，乾脆加入他，請台積電來幫他們生產晶片。」台積電目前5奈米、3 奈米製程技術在全球幾乎無人能敵，這不僅帶動營收更高，毛利也隨之攀升，「外資高盛甚至預估台積電未來毛利率達60％，我認為這將成為常態。」



