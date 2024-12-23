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德翔海運自結前三季獲高於87.53億台幣　明年初美西線16天快速直航　

▲德翔海運的7千箱貨櫃船「德翔香港」。（圖／德翔提供）

▲德翔海運的7千箱貨櫃船「德翔香港」。（圖／德翔提供）

記者張佩芬／台北報導

今年11月股票在香港上市的德翔海運(2510.HK)，近日公布截至今年10月31日止，10個月的未經審核綜合管理賬目初步評估(自結)，以及董事會目前掌握的資料，預期公司權益股東應佔溢利將錄得不少於2.7億美元，約87.53億台幣，年增3700%。公司明年將強化多項運務，包括美西線提供16天快速直航。　

德翔海運2023年同期的獲利約為710萬美元，董事會預計，截至2024年12月31日止年度的權益股東應佔溢利亦將錄得顯著增長，而2023年度全年獲利約為2070萬美元。

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公司說明，溢利的大幅增長主要由以下因素推動：

1. 運費上漲：紅海改道對航運供應的持續影響導致市場運費水平顯著提升，為公司業績帶來積極影響。

2. 航運量增加：憑藉運力提升及市場需求增強，集團航運量顯著增長，進一步促進收入提升。

德翔海運表示，此次溢利增長充分體現了集團應對市場變化的靈活性及有效的業務策略，為未來發展奠定了堅實基礎。

公司說明以上所載資料僅基於德翔海運管理層經參考目前可得資料(包括德翔海運未經審核綜合管理賬目)作出的初步評估，該等賬目未經德翔海運核數師審閱或審核，並可能於進一步審閱時作出調整。德翔海運截至2024年12月31日止財政年度的全年業績預期將於2025年3月公佈。

航線規劃與客製化服務

為滿足從日本關東出口到台灣的蘋果冷藏貨運需求，德翔海運宣布優化JTK2航線(JAPAN-TAIWAN-HONG KONG SERVICE II)的運營安排，包括東京與橫濱港口結關時間由原本的週四調整為週五；自2024年12月13日起，提供為期六週的客製化快船服務；快船服務將每週六/日從東京/橫濱啟航，次週三抵達基隆港。

另外，自2025年1月7日起，德翔海運將全面升級並強化AWC2美西航線(ASIA US WEST COAST SERVICE II)，以提升服務效率並滿足客戶多元需求。航線經過重組後，將採用以下船期：廈門(週三啟航)、南沙(週四)、蛇口(週五)、鹽田(週六)、洛杉磯港(週一抵達)、廈門(週二返回)，巡航一次共計42天。

此次升級的重點在於打造從鹽田港至洛杉磯港僅需16天的快速直航服務，為客戶提供更高效的物流解決方案。

德翔海運在洛杉磯港WBCT碼頭還將提供專屬客製化服務，包括優先卸櫃與快速提領，進一步縮短貨物流轉時間，助力客戶提升供應鏈競爭力。德翔海運致力於為客戶提供穩定、高效的航運服務，此次升級的AWC2美西航線正是實現該承諾的重要一步。

現有運營與未來佈局

截至目前，德翔海運已運營46條航線，總運營貨櫃量超過270,000箱(20呎櫃)，旗下擁有45艘船隻，其中38艘為自有船舶。在新造船舶佈局方面，公司計劃於2026年至2027年間接收2艘4,300箱貨櫃船、2艘7,000箱貨櫃船、3艘14,000箱貨櫃船。

這些航線優化與擴張措施將進一步強化德翔海運在市場的競爭力，滿足不同區域客戶的需求，並為其全球化佈局奠定堅實基礎。

關鍵字： 德翔海運前三季獲87.53億台幣美西線16天快速直航　

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