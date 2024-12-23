長榮航「粉萌機」載客率逾9成　明年期間限定快閃高雄-香港航線

▲長榮航空第5架三麗鷗彩繪機「粉萌機」。（圖／長榮航空提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）全新Hello Kitty彩繪機「粉萌機」日前正式亮相並派飛台北-仙台航線，載客率都接近9成，為滿足南部市場需求，明年1／22至2／28將期間限定飛航高雄-香港午班機BR849／BR850航班；另第6架彩繪機、全新「糖果機」也將於12／26首航台北-巴黎，未來也會視實際需求，調整到別的航線。

長榮航表示，香港一直都是國人最熟悉的旅遊目的地之一，密集的航班以及約100分鐘的飛行時間，便可盡情享受購物樂趣和品嚐道地的港式美食，長榮航空以空中巴士A321-200機型執飛，機上配置8個商務艙、176個經濟艙，共184個座位數。

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長榮航指出，Hello Kitty「粉萌機」為A321-200機型所塗裝的全新彩繪機，該架飛機是以粉絲們最愛的粉紅色為主色調，搭配許多三麗鷗元素，除了機身塗裝外，包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影。

長榮航指出，為慶賀「粉萌機」期間限定飛航高雄-香港航線，明年1／22首航當日將於高雄國際航空站舉辦驚喜活動，搭乘首航班BR849的旅客除了能獲得「粉萌機」限定首航禮，參加現場互動遊戲還可獲得限量小禮物。