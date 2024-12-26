黃志芳看川普是革命性領袖　將引領企業在川普2.0動盪中開創新局

▲貿協董事長黃志芳化身魔法師，帶領代表中小企業的小朋友開創新局。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會董事長黃志芳在今（26）日上午在「2025年外貿協會年度記者會」中指出，全球進入地緣政治與經濟不確定性交織的「川普2.0時代」，台灣面臨前所未有的挑戰與機遇，貿協將化身大魔法師，攜手業界創新策略與行動，協助企業應對巨變，拓展國際商機，穩健成長。

川普2.0猶如颶風席捲全球，黃志芳認為川普布市狂人，是近代少有的革命型領袖，他追求的不是自由貿易而是公平貿易，他要將電腦重開機，比喻其影響好比「電腦全面更換軟體系統」。台灣以製造業和貿易為核心，深嵌於全球供應鏈，地緣政治對關稅、貿易與物流的影響甚鉅，讓中小企業首當其衝，必須以全新的思維與策略應對。

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對此，黃志芳表示，因應川普2.0時代來臨，貿協明年將加強地緣經濟研究及美國市場拓銷，落實賴總統五大信賴產業政策，執行經濟部「境內關外」及「境外關內」工作，建置企業行銷的AI大腦，另結合台灣國際專業展的多元平台，引領企業抓住新興科技趨勢商機。

黃志芳說，明年「貿協經貿指數(TAITRA Index)」將再度進行地緣經濟調查及發布，並將數據蒐集擴展至貿協全球據點及活動中，提供企業應對變局的新思維。美國市場愈趨關鍵，貿協今年8月將於德州達拉斯舉辦旗艦型台灣形象展，聚焦AI應用、先進製程與大健康產業，並舉辦投資論壇、CEO產業論壇等活動，提供企業因應美國再工業化的專屬服務。



對於賴總統的五大信賴產業政策，貿協將全力支持及推動，明年除加強舉辦相關產業論壇，邀請全球產業CEO與我業者交流外，在電腦展、航太暨國防工業展、人工智慧暨物聯網展等國際專業展，以及市場商機日與海外拓銷團，也將加強邀請五大信賴產業重要買主與我商洽談合作。

貿協也將配合經濟部「境外關內」與「境內關外」施政，除將新增捷克布拉格台貿中心並增加福岡據點人力外，也將全面行銷台灣共同品牌「TAIWAN SELECT」，推動台灣大健康產業走向國際，在東南亞設立「台灣大健康展示中心」，同步加強國際宣傳，吸引海外商務人士來台健檢和醫美，在多項台灣國際專業展中設置奉茶奉補專區，透過多項優惠措施，鼓勵外商延長在臺停留天數及擴大消費。

在AI應用服務方面，黃志芳表示，已為企業量身打造專屬的AI大腦「AiEZ TRADEAi經貿網）」，企業只要輸入公司統編，即可獲得AI推薦的適銷市場。明年貿協將進一步優化Ai經貿網功能，逐步朝向「建構跨域生態系」的目標邁進。

今年大獲好評的台北國際電腦展(COMPUTEX)締造了獨特的「CEO群聚效應」，黃志芳說，明年COMPUTEX將繼續作為人工智慧時代全球最重要的AI產業交流平台；萬眾矚目的COMPUTEX CEO Keynotes將更為精采豐富，還將邀請國內外金融與創投要角參與，提高資金市場與潛力團隊媒合效能。

黃志芳進一步表示，明年即將登場的25項台灣國際專業展，將緊扣AI應用、低軌衛星、無人機、智慧醫療及淨零永續等十大新興科技趨勢，透過展覽為臺灣業者創造更多商機，促進產業交流與升級。

黃志芳興奮地說道，明年貿協將有兩樁喜事，一是台中巿政府委託營運的台中國際會展中心將於第四季啟用，將帶動台灣中部經濟發展，成為台灣會展產業的明日之星；二是世貿一館的智能共享辦公室「Tai-One Space」即將於第一季開始營運，連結貿協全球商業資源，將為企業建立跨域合作的創新生態系。

黃志芳在記者會最後強調，貿協將攜手台灣企業穩健前行，在動盪的時代中，成為企業及政府值得信賴的夥伴。