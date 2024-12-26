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全球僅8家半導體廠入選　日月光連九年入選道瓊永續指數　

▲▼日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

▲日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體封測大廠日月光投控(3711) 今日宣布連續9年入選「道瓊永續世界指數」及「道瓊永續新興市場指數」成分股，亦同時為台灣第一家連續八年榮獲碳揭露組織CDP「氣候變遷」領導等級之公司。全球共71 家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐「世界指數」(DJSI World)成份股，最後僅8家企業入選。

日月光於ESG上的長期作為與績效屢次獲得國內外永續評比機構的正面肯定，除DJSI與CDP之外，日月光連續十年入選英國富時社會責任新興市場指數(FTSE4Good Emerging Index)、獲MSCI ESG Rating A評級、連續八年入選台灣永續指數成分股，及於國內榮獲17個永續相關獎項，包含TCSA台灣十大典範企業獎、7項永續單項績效獎、永續報告書獎等；同時在天下永續公民獎獲得大型製造業第八名等多項殊榮。

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日月光投控張虔生董事長表示：「身為全球封測產業領導者，在全球總體經濟受制於產業庫存去化、地緣政治及通膨影響等嚴峻環境之下，我們仍然保持正向積極態度，運用半導體產業鏈的關鍵角色，創造更高效能的智慧連網環境與裝置，利用持續性創新與數位轉型，增進核心競爭力，兼顧企業永續與營運的穩健成長，驅動低碳轉型，幫助人類邁向更便利與永續的智能生活，發揮企業永續價值。」。

在「低碳使命」推動上，日月光呼應2050 年邁向淨零排放的承諾與責任，遵循科學基礎減量目標倡議組織(SBTi)認可的減量路徑，以「碳權投資、再生能源、低碳運輸、低碳產品及供應鏈議合」五大行動方針展開淨零行動。目前，我們已有84% 廠區使用再生能源或憑證，佔總用電量20%，其中12個廠區更達RE100。同時各子公司亦加速進行製程減碳、提升能源使用效率及低碳能源轉型。

在「循環再生」推動上，為因應聯合國《全球塑膠公約》，降低原生塑膠的使用量，進而減少塑膠垃圾對環境造成的衝擊，日月光半導體高雄廠已於2022年成立「塑膠循環中心」，落實以廢塑膠轉化為產品的營運宗旨，2023年的產品化比例從原本40% 提升至91％。

在「價值共創」推動上，日月光致力推動供應商議合，發揮正面影響力，擴大永續成果，持續進行供應鏈碳盤查輔導計畫，鑑別其營運流程中的排碳熱點，要求供應商制定減排計畫，共同邁向淨零排放的目標。同時，日月光在2023 年亦再次舉辦供應商永續獎，希望透過獎勵機制激發與供應商創新合作模式，建立雙向溝通機制，探尋永續議題的合作機會，一同努力打造淨零產業的生態系。

在「社會共融」推動上，日月光持續舉辦社會創新競賽，2023 年以「節能低碳、循環經濟、社會公益、環境保護」為主軸，選出3個永續新創團隊給予競賽獎金並提供合作機會，期能讓其在創業追求商機亦能兼顧永續，解決社會問題。同時，持續推動植樹造林計畫、「校園LED 方案」，透過TNFD-LEAP 方法識別出公司對自然的依賴、衝擊、風險與機會，擬定相應的對策，並採用TNFD 及TCFD 框架發行「氣候暨自然環境報告」，以公開透明方式與利害關係人溝通日月光在氣候變遷及生物多樣性的作為。

張虔生強調，在面對產業各種新應用的快速變化與永續的轉型浪潮，日月光堅持「用科技實現美好未來」的核心願景，承諾將更積極運用半導體的關鍵角色與創新技術，致力於公司營運與ESG的平衡，攜手產官學界、利害關係人及社會大眾積極為生活永續帶來正面的實質改變。

關鍵字： 日月光

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