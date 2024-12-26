快訊／台股收盤上漲26.81點　台積電持平至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（26日）開高走高，加權指數終場上漲26.81點，以23246.94點作收，漲幅0.12％，成交量3013.93億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲55.95點開出，指數開高走高，盤中最高達23320.62點，最低23241.94點，終場收在23246.94點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1085元；鴻海（2317）上漲1元至187.5元；廣達（2382）下跌1元至291元；陽明（2609）下跌0.7元來到76.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.49元。
今天漲幅前5名個股為宏達電（2498）上漲4.45元，漲幅10％；興能高（6558）上漲3.75元，漲幅10％；玉晶光（3406）上漲47.5元，漲幅9.99％；揚明光（3504）上漲6元，漲幅9.97％；毛寶（1732）上漲2.7元，漲幅9.96％。
跌幅前5名個股則為喬山（1736）下跌14.5元，跌幅7.44％；佳能（2374）下跌4.9元，跌幅6.99％；氣立（4555）下跌3.2元，跌幅6.67％；所羅門（2359）下跌10.5元，跌幅5.88％；穎漢（4562）下跌4.1元，跌幅5.77％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宏達電（2498）
|48.95
|▲4.45
|▲10.0％
|興能高（6558）
|41.25
|▲3.75
|▲10.0％
|玉晶光（3406）
|523.0
|▲47.5
|▲9.99％
|揚明光（3504）
|66.2
|▲6.0
|▲9.97％
|毛寶（1732）
|29.8
|▲2.7
|▲9.96％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|喬山（1736）
|180.5
|▼14.5
|▼7.44％
|佳能（2374）
|65.2
|▼4.9
|▼6.99％
|氣立（4555）
|44.8
|▼3.2
|▼6.67％
|所羅門（2359）
|168.0
|▼10.5
|▼5.88％
|穎漢（4562）
|66.9
|▼4.1
|▼5.77％
資料來源：證交所
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