快訊／台股收盤上漲26.81點　台積電持平至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（26日）開高走高，加權指數終場上漲26.81點，以23246.94點作收，漲幅0.12％，成交量3013.93億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲55.95點開出，指數開高走高，盤中最高達23320.62點，最低23241.94點，終場收在23246.94點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1085元；鴻海（2317）上漲1元至187.5元；廣達（2382）下跌1元至291元；陽明（2609）下跌0.7元來到76.7元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.49元。

今天漲幅前5名個股為宏達電（2498）上漲4.45元，漲幅10％；興能高（6558）上漲3.75元，漲幅10％；玉晶光（3406）上漲47.5元，漲幅9.99％；揚明光（3504）上漲6元，漲幅9.97％；毛寶（1732）上漲2.7元，漲幅9.96％。

跌幅前5名個股則為喬山（1736）下跌14.5元，跌幅7.44％；佳能（2374）下跌4.9元，跌幅6.99％；氣立（4555）下跌3.2元，跌幅6.67％；所羅門（2359）下跌10.5元，跌幅5.88％；穎漢（4562）下跌4.1元，跌幅5.77％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宏達電（2498） 48.95 ▲4.45 ▲10.0％ 興能高（6558） 41.25 ▲3.75 ▲10.0％ 玉晶光（3406） 523.0 ▲47.5 ▲9.99％ 揚明光（3504） 66.2 ▲6.0 ▲9.97％ 毛寶（1732） 29.8 ▲2.7 ▲9.96％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 喬山（1736） 180.5 ▼14.5 ▼7.44％ 佳能（2374） 65.2 ▼4.9 ▼6.99％ 氣立（4555） 44.8 ▼3.2 ▼6.67％ 所羅門（2359） 168.0 ▼10.5 ▼5.88％ 穎漢（4562） 66.9 ▼4.1 ▼5.77％

資料來源：證交所