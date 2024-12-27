慧保科技AI平台「保險存摺」惹怒壽險公會　公司發聲致歉

▲慧保科技成立記者會資料照，圖前排左起為工研院產業服務中心執行長陳立偉、工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑、工研院資深副總暨協理蘇孟宗、經濟部產業技術司創新創業科科長何彥慶、慧保科技執行長楊承益、高雄醫學大學教授何啟功、臺北醫學大學附設醫院院長施俊明，圖後排左起為錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙、國泰金控副總經理陳維銘、癌症希望基金會副執行長嚴必文、達宣智慧總經理黃氣寶、博田醫院專員吳俊賢、東元醫院課長楊懿愛。（圖／工研院提供）

記者陳瑩欣／台北報導

工研院旗下慧保科技號稱以AI技術提供整合保單、理賠試算等服務，企圖搶攻兆元商機，不料引爆壽險公會不滿，急喊「壽險公會與業者擁有共同專利」、「從未授權資料給慧保科技。」慧保科技今（27）日急發3點聲明，強調從未對外宣稱與壽險公會有任何形式的合作及系統介接，並向公會與工研院表達歉意。

壽險公會指出，保險存摺為壽險公會與保險業者共同開發的專業服務平台，已於今年1月1日取得商標註冊。任何未經授權的機構或平台，皆不得使用此名稱。

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另外，壽險公會表示，保險存摺資料的使用，須經民眾註冊並升級為白金會員後明確授權本會在特定範圍內使用，而民眾從未授權本會得將資料提供予「慧保科技」。

慧保科技則是發出聲明強調3點，第1、如何快速瞭解理賠金額，保障自身權益，是消費者的普遍需求。新創公司慧保科技，打造全台首創AI理賠試算平台，提供保險業者為保戶估算理賠金額。

第2，慧保科技之「醫起付」系統是經由民眾授權提供其保險存摺內的保險清單，再匯入「醫起付」系統後，進行整合試算與健診。

第3、慧保科技從未對外宣稱與壽險公會有任何形式之合作及系統介接，造成公會與工研院困擾，表示歉意，並特此澄清。

慧保科技執行長楊承益日前表示，旗下有「醫起付」、「慧保U」兩大平台，且醫起付平台整合保險存摺，透過分析相關文件、疾病名稱等關鍵字，搭配理賠金試算引擎，在進行醫療決策時提供病患、醫師保險理賠金試算報告。

楊承益認為，新平台可以幫助民眾爭取最大利益，同時讓醫師透過報告提供更好的醫療評估。

