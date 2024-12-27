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甲方、乙方公司「都幾」？永慶數位與資訊團隊揭甲方公司亮點！

甲方、乙方公司「都幾」？永慶數位與資訊團隊揭甲方公司亮點！（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶房產集團持續擴大招募數位與資通訊團隊。（圖／永慶房產集團提供，以下同）

財經中心／綜合報導

隨著年末轉職潮的到來，選擇甲方還是乙方公司，成為很多資通訊領域求職者和轉職者考慮的重點之一。永慶房產集團數位與資訊團隊的Edith和Walter在最新一期《科技職涯Talent Connect》Podcast節目上，以自身經驗分享甲方公司和乙方公司的不同之處和個人選擇，也分享永慶重視互助與交流的職場特色。

直搗消費者痛點　看得更深、影響力更遠
來自資訊企劃領域的Edith表示，永慶房產集團作為一間「甲方公司」，在創新科技的開發和佈局上有相當大的自主權，以及長遠的科技規劃，正是她當初轉職時嚮往的職場環境。Edith指出，過去她在俗稱「乙方公司」的軟體開發公司服務，隨著資歷的成長，她想要挑戰全方位地規劃一項科技專案。但是受限於乙方公司的定位，Edith大多只能按照客戶的需求完成專案內容，自己難以一窺專案全貌和開發動機，也鮮有跟其他領域的專家交流意見的機會，於是興起轉職念頭。

Edith分享，後來輾轉了解到永慶房產集團有完整的數位與資訊團隊，除了能夠自主規劃科技專案、也可以跟不同科技領域的團隊成員交流，培養跨領域能力、開拓創新視野，於是決定加入永慶。Edith表示，永慶非常重視服務創新，因此數位與資訊團隊有相當多的機會嘗試新科技。例如之前在全球掀起浪潮的「生成式AI」，永慶數位與資訊團隊便使用該技術並成功推出「AI煥裝」服務。Edith分享，自己加入永慶10多年，還是能夠不斷接觸和學習新科技，拓展自己的創新視野。

而軟體開發團隊的Walter則點出，在甲方公司中，推出的科技作品都能夠獲得使用者的第一手回饋，並且不斷優化，讓參與的同仁很有成就感。他指出，過去當實價登錄2.0還沒上路的時候，永慶便領先政府推出成交行情全面揭露到門牌的「永慶實價登錄3.0」科技服務。系統一推出，便獲得許多使用者的正面回饋，也看到了自己作品對於社會的正面影響力。

甲方、乙方公司「都幾」？永慶數位與資訊團隊揭甲方公司亮點！（圖／永慶房產集團提供）

▲永慶數位與資訊團隊成員將出席「2025 Yourator數位職涯博覽會」，與求職者面對面分享永慶職場特色。

講求互助、充滿跨領域交流的永慶職場
在節目中，Edith和Walter也暢談永慶的職場文化。Walter指出，永慶非常重視團隊合作文化。「我們都會鼓勵新人有困難就求助。只要敢發問，就算我們不會，我們也會幫你找到懂的人。」Walter分享，加入永慶後，新人都會參與一個為期四週左右的「PropTech Workshop」教育訓練。新進的夥伴將透過實作練習，為未來的工作進行暖身，每一位新進同仁也都會有專屬的學長姐，針對作業內容給予回饋和建議，讓完成教育訓練的新人們，正式接手工作後，幾乎不會有陣痛期！

也因為永慶數位與資訊團隊非常龐大，涉及的科技領域包括：UI/UX、DBA、CRM、底層架構、數據分析、資訊安全等，每項專案都會有不同的團隊成員加入，因此永慶的夥伴有很多跨域學習的機會。「公司也提供跨域轉調的機會，夥伴們若是對其他領域的工作有興趣，只要有適合的職缺釋出，夥伴們就有機會實現跨領域轉調。」Edith指出，曾有資訊同仁後來轉任資安工程師；也有UI設計師申請前端開發工程師職位，也都有好表現。

為了累積科技創新能量，永慶房產集團持續招募數位與資訊團隊，永慶將於2025年1月11日（六），參與在松山文創園區4號倉庫舉行的2025 Yourator數位職涯博覽會，向求職者分享更多永慶數位與資訊團隊的科技優勢、工作內容和職場福利。歡迎對永慶有興趣的數位與資通訊人才，一起到現場與永慶的團隊成員互動！

永慶數位與資訊團隊人才招募：https://mps.yungching.com.tw/digital/
2025 Yourator數位職涯博覽會：https://www.yourator.co/2025-careerfair 

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識

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