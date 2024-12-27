巨大董事長杜綉珍宣布退休　劉湧昌接任董座、劉素娟升任執行長

▲巨大董事長杜綉珍（右）退休、執行長劉湧昌（左）接任。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

自行車大廠巨大集團今日召開董事會，會中通過高階人事案，現任董事長杜綉珍退休卸任董事長職務，董事會推舉現任執行長劉湧昌擔任新董座，執行長一職由現任品牌長劉素娟升任。此項人事案自2025年1月1日起生效。

杜綉珍任職巨大集團超過三十年，負責集團營運發展及財務策略。擔任財務長期間，於1994年推動巨大集團上市，為集團的穩健發展奠定堅實基礎。2008年創立全球唯一女性自行車品牌Liv，身體力行鼓勵更多女性投入自行車騎乘運動，並於2020年榮獲英國Cycling News評選為「全球自行車最具影響力50名代表」之一。自2017年接任董事長以來，積極推動集團數位轉型，並主導匈牙利廠、越南廠之建置，以短鏈供應，分散貿易障礙風險。巨大集團自2019年起營收大幅成長，2022年更創下新台幣920億元歷史新高。退休之後，杜綉珍仍將擔任巨大集團董事，持續提供經驗傳承給新任經營團隊。



杜綉珍表示：「巨大集團是上市公司，公司年輕化、永續發展與接班傳承一直是我念茲在茲的事。我在今年進行個人回憶錄時就有退休的計劃，希望從新的年度開始，新的經營團隊有新的氣象，我對新任經營團隊充滿信心！」



巨大集團新任董事長劉湧昌於1990年加入巨大集團，於1992年派任中國，帶領團隊成功將捷安特（Giant）打造成中國自行車第一品牌，為中國自行車騎行文化升級奠定基礎。1998年回到集團總部，負責全球自有品牌的業務暨開發。2002年起擔任捷安特台灣總經理，啟動通路變革，強化消費者騎乘體驗，並積極推動台灣成為自行車騎乘天堂。2017年接任執行長後，主要負責巨大集團全球銷售與經營發展，長年深耕自行車產業，對全球自行車市場具備敏銳的洞察力。近年來積極籌組自行車永續發展聯盟（BAS），對全球自行車產業ESG的倡議與推動不遺餘力。



新任執行長劉素娟於2005年加入巨大集團，曾擔任中國昆山廠外銷業務主管，並於2010年起擔任時任中國區總裁劉湧昌的特助，推動中國廠區的產銷協調。2015年調回巨大集團總部，負責全球銷售部POS(銷售時點管理)業務，2017年起擔任全球品牌暨行銷中心品牌長兼全球商品事業部銷售長。劉素娟在巨大集團深耕二十年，歷經多個不同職務歷練，奠下扎實的產業實務經驗與根基，在職務上與新任董事長劉湧昌緊密合作十多年，培養出良好的工作默契。



展望未來，劉湧昌與劉素娟將同心協力，帶領同仁穩健開創集團嶄新的未來，持續為全球消費者提供卓越的自行車產品與服務體驗。