陽明海運歡慶52週年　延續公益精神市集義賣實現社會共好

▲陽明海運歡慶52週年，前排右三起公司董事長蔡豐明，總經理白崑榮率高階主管與員工同慶。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運歡慶52週年，今（27）日在陽明海運總公司七堵大樓舉辦週年慶茶會暨社團聯展，由公司蔡豐明董事長及白崑榮總經理共同主持，邀請集團全體同仁一同回顧2024年重要事蹟與慶祝亮麗之營運績效表現，並延續多年的公益精神與環保理念，於總公司體育場舉辦公益暨二手物品義賣市集活動，氣氛熱鬧溫馨，

陽明海運蔡豐明董事長於茶會中感謝船岸同仁過去一年秉持專業與責任感之付出，持續為陽明奠定永續航運堅實之基礎，並表示陽明海運以追求穩健發展貨櫃運輸本業為核心，未來當積極拓展目標市場客戶，力求營運規模成長，以「成為全球商戶首選、具關鍵影響力的運輸集團」為陽明海運未來營運之願景。

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蔡董事長亦鼓勵同仁時刻保有創新思維，善用新型態數位工具，維持航線服務品質，改善營運流程、強化航運安全與積極落實節能減排，以促成企業願景實現。

▲陽明海運舉辦公益暨二手物品義賣市集活動，凝聚愛心力量（圖／陽明提供）

陽明週年慶活動除了慶生茶會邀請同仁共同歡慶外，亦延續多年的公益精神與環保理念，於總公司體育場舉辦公益暨二手物品義賣市集活動，義賣收益將全數捐贈予弱勢團體。義賣活動每年均獲同仁熱烈響應，今年跳蚤市場更由同仁自發性捐出超過2500件物品，不僅展現愛物惜物的精神，更有效促進資源得到善的循環再生。

義賣市集亦邀請「桃園市美好社會福利基金會」、「創世基金會基隆分院」、「勝利基金會-勝利廚房」、「台北市自閉兒社會福利基金會-愛肯樂活工場」、「小胖威利病友關懷協會」、「台灣肯納自閉症基金會」等6家團體前來設攤，期望透過活動鼓勵同仁購買，凝聚愛心力量，讓社福團體可以照顧更多弱勢族群。

陽明海運在2024年於營運績效與ESG作為皆為豐收的一年，獲得「保護藍鯨船舶減速計畫-藍寶石獎」、「最佳年度永續微電影獎」、「TCSA台灣企業永續獎」、「體育推手贊助類銅牌獎」、「幸福企業」、「健康企業公民獎」、「工作生活平衡獎-友善家庭獎」、「全國績優健康職場-健康關懷獎」等多項獎項肯定，彰顯陽明海運追求永續發展的用心與承諾，未來，陽明海運也將持續以正向的力量提供卓越的運輸服務並達成永續經營之目標。

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