國內景氣持續成長　11月燈號增2分、續亮黃紅燈

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（27）日公布11月景氣概況，11月景氣對策信號綜合判斷分數為34分，月增2分、燈號續呈黃紅燈，其中，受惠AI應用需求仍殷，加上年底外銷旺季，以及傳統產業市況略有改善，致海關出口值、製造業銷售量指數轉呈黃紅燈；另同時指標經回溯修正後連續19個月上升，顯示國內景氣維持成長態勢，惟領先指標連續4個月下滑，須密切關注後續變化。

國發會表示，景氣對策信號9項構成項目中，海關出口值、製造業銷售量指數均由綠燈轉呈黃紅燈，分數各增加1分；其餘7項燈號維持不變；其中，領先指標不含趨勢指數為101.58，月減0.38％，7個構成項目經去除長期趨勢後，6項較上月下滑，僅實質半導體設備進口值較上月上升

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國發會指出，同時指標不含趨勢指數為104.66，月增0.22%，7個構成項目經去除長期趨勢後，5項較上月上升，分別為實質機械及電機設備進口值、工業生產指數、工業及服務業加班工時、製造業銷售量指數、實質海關出口值；落後指標不含趨勢指數為96.61，月減0.83%，5個構成項目經去除長期趨勢後，4項較上月下滑，僅全體金融機構放款與投資較上月上升。

展望未來，國發會表示，主要國際機構預測2025年全球貿易量成長將優於今年，加上AI應用衍生對算力強勁需求，且我國半導體供應鏈具競爭優勢，出口成長動能可望延續；投資方面，受惠半導體供應鏈持續擴充高階產能及設備、國際大廠擴大對臺投資，以及政府積極協助廠商朝向淨零與數位轉型，均有助推升投資動能。

國發會指出，消費方面，軍公教調薪、基本工資調升及企業獲利成長，有助提高廠商調薪及獎金發放意願，加上政府持續推動減輕人民負擔措施，將挹注家庭可支配所得，帶動民間消費增加。惟美國新任總統經貿新政執行力度、地緣政治情勢變化、中國經濟前景等不確定因素猶存，仍須密切留意對我國經濟影響。