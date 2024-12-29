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美食-KY第4季營運看旺　85度C推春節禮盒拚業績達1400萬

▲85度C九款超人氣禮盒搶攻春節商機。（圖／美食KY提供）

▲85度C推出9款禮盒搶攻春節商機。（圖／美食KY提供）

記者廖婕妤／台北報導

美食-KY（2723）11月單月營收月增3％，加上店均營收的上升動能充沛，Q4整體業績可期；搶攻春節送禮商機，旗下85度C推出9款禮盒，每盒售價落在190元至560元區間，預計可售出3.8萬盒，拚銷售業績成長0.7％至1400萬元。

美食-KY今年前3季合併稅後淨利為3.89億元，EPS為2.16元；11月單月營收為16.2億元，月增3％、年減4.61％，累計今年前11月合併營收為172.58億元，年減7.81％。法人看好店均營收的上升動能充沛，有利Q4整體業績展望。

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美食-KY指出，美國市場快速發展，連續45個月營收正成長，單店日均營業額累積跳升近5成，來客數持續增加；11月同店營收年增率改寫今年次高，麵包、蛋糕、飲料3大品項皆持續較去年成長；12月更預期在紐澤西州、內華達州陸續有新門市報到，明年業績動能可望更上層樓。

美食-KY也提到，中國市場銷售表現受益8月以來的產品改造策略，店均營業額節節高升；11月中國市場營收已經較7月成長近雙位數，是10年來同期最佳增幅，客單價更已經連續3個月較去年同期成長，法人看好明年美食-KY在當地的市占率可望穩步回升，帶動來客數也重回正成長。

關鍵字： 美食KY85度C禮盒春節

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