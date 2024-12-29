跌慘債券ETF替代方案？ 存「抗跌+高息」冷門股

00679B最大回檔31.9%，跌幅三成以上是最大的。後面冷門股從跌幅最大到小依序是大車隊20.1%、統一7.2%、中華電6.4%、全國電6.1%、敦陽科4.9%，全部跌幅都低於債券...

與Uber Eats婚事告吹！ foodpanda德國母公司股價慘跌逾9%

公平會在本周三（25日）駁回Uber Eats和foodpanda的併購案，foodpanda母公司在德股上市的Delivery Hero在耶誕節假期過後的第1個交易日，反應此題材股價一度暴跌逾9%，創下二周以來最大跌幅。

美元創10年最強表現！ 大摩「衰敗論」VS. 謝金河：崩潰機率不大

2024年即將邁入尾聲，《彭博》美元指數今年以來已上漲超過7%，全年有望創下2015年以來、近10年的最佳表現，但摩根士丹利（簡稱大摩）提出2025金融市場的10大驚奇中卻大膽預測美元會崩跌，《財信傳媒》董事長謝金河在臉書上認為，美國總統當選人川普從上一任主張「弱勢美元」，但現在供應鏈轉移回美國，美國仍是吸金大國，川普的下一個未來是強勢美元，美元崩潰機率不大。」

擠下黃仁勳！ 經濟學人2024最佳CEO是「標普最狂飆股公司」

英國《經濟學人》在每年歲末年初之際從各大企業領導人之中選出「最佳執行長」（Best CEO），今（2024）年則在本周四（26日）揭曉，去（2023）年摘下此頭銜的是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，不過今年退居第4，榜首是美國軟體大廠、專精大數據分析的Palantir Technologies執行長卡普（Alex Karp），而Palantir股價從年初迄今股價已狂飆了超過3倍，漲幅高達395%，是今2024年標普500指數中表現最佳的股票。

不是死守！60萬起步到年領250萬股息 退休教師咖啡園存股法

存股需要時間累積，而時間對人與企業來說都是最大的變數。存股退休老師謝士英 45 歲由 60 萬開始，至今存了 1300 張股票，年領 250 萬股息，如何讓時間成為投資的朋友，耐心打造屬於自己的咖啡園？

AI助攻！ 全球智慧型手機購買意願上升

市調機構Counterpoint Research 日前針對全球手機用戶發布調查報告，認為在生成式AI助攻下，消費者對智慧型手機購買意願上升。

京城銀出嫁 總座：2大股東非常不捨、不進永豐金董事會

京城銀總經理姜宏亮指出，2大股東戴誠志、蔡天贊對京城銀出嫁都感到非常不捨，未來將持續持有合併轉換後的永豐金股票。永豐金總經理朱士廷也說，2大股東不會進入董事會，因他們對於永豐金的經營很有信心。

最佳賣股時機有兩種模式？ 教你股市大戶如何賣股不賣飛！

因為投資股票的重點就是沒有天花板，「玩」股票則會自我侷限，請認真「投資」好每一檔股票，不要一直玩，總有一天會玩死你自己...

榮田精機高雄新廠動土 預計後年完工量產

榮田精機（7709）29日於高雄湖內舉行新廠動土典禮，象徵企業邁向新里程的重要一步。榮田精機表示，新廠的設立不僅回應市場需求，也彰顯了榮田對未來發展的信心與承諾，將為公司帶來全新的成長動能，新廠預計於115年正式完工並投入營運。

美食-KY第4季營運看旺 85度C推春節禮盒拚業績達1400萬

美食-KY（2723）11月單月營收月增3％，加上店均營收的上升動能充沛，Q4整體業績可期；搶攻春節送禮商機，旗下85度C推出9款禮盒，每盒售價落在190元至560元區間，預計可售出3.8萬盒，拚銷售業績成長0.7％至1400萬元。