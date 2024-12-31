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AI續熱　11月製造業景氣續亮黃藍燈分數走揚

▲▼台灣經濟研究院院長張建一。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣經濟研究院院長張建一資料照。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

台經院今天發布11月製造業景氣燈號，AI動能持續，加上傳產漸有起色，雖然11月製造業景氣燈號連續第3個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈，但分數上升。展望未來，美國總統當選人川普的經貿政策，以及美中兩國經濟，將牽動台灣製造業表現。

全球經濟穩步成長，台灣製造業各業別表現仍有落差，台經院指出，因AI產業鏈國際分工與出口需求增加，積體電路與資通產品進口持續強勁，半導體設備購置回升，推升11月進口年增率擴增至雙位數成長，帶動原物料投入指標。

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經營環境指標方面，隨著傳產生產與出口表現有所改善，國內製造業廠商看好當月景氣明顯增加，有助於經營環境面指標。

11月整體製造業景氣信號值由10月的11.38分，增加0.91分至11月的12.29分，燈號續亮黃藍燈。台經院指出，雖然景氣燈號維持在黃藍燈區間，但進口年增率明顯上揚，且傳產生產與出口有所改善，提升廠商對當月景氣的信心，帶動原物料投入和經營環境面指標，使得11月製造業信號值顯著增加。


進一步觀察產業別，石化橡膠底下的化學材料、化學製品、石油及煤製品，以及金屬機械底下的金屬基本、金屬製品，依舊呈現衰退藍燈。

不過電子零組件業方面，人工智慧與高效能運算需求強勁，帶動12吋晶圓代工、IC製造及印刷電路板增產，海外訂單回升也有助成長，使得相關產品進出口、外銷與生產指數年增率續呈成長態勢，11月電子零組件產業景氣燈號續維持持平綠燈。

展望未來，台經院提醒，美國新任總統川普即將上任，他在競選期間提出多項經貿政策，可能對全球經濟產生程度不一的利弊影響；美國作為全球終端需求的主要驅動力，經貿政策的細節與推行時程，將直接影響全球經濟的未來發展。

此外，近期中國透過加大消費刺激和寬鬆貨幣政策支撐經濟，但房地產市場低迷削弱民眾消費意願，可能抑制政策效果。

台經院指出，如果中國持續將生產過剩的產品輸出他國，減緩內需不足的壓力，導致相關產品競爭加劇，恐對亞洲鄰國的經濟帶來更多負面影響；由於美中是台灣出口的重要市場，兩國的經濟政策不僅牽動全球經濟，也將影響台灣製造業表現，成為未來關注重點。

關鍵字： 製造業台灣AI川普中國

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