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日月光智財管理獲肯定　獲台灣智慧財產管理制度AA級驗證

▲▼日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

▲日月光集團。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日月光半導體宣布，成功通過台灣智慧財產管理制度（Taiwan Intellectual Property Management System，TIPS）AA級驗證，展現其在智慧財產管理領域的卓越實力。此成就不僅彰顯日月光半導體在創新研發、智財保護、智財經營的領先地位，也代表公司在全球競爭日益激烈的半導體產業中，將持續鞏固其核心競爭力。

TIPS由經濟部產業發展署委託資策會推動，旨在促進企業對智慧財產的有效管理，提升企業的國際競爭力。TIPS A級驗證著重建立企業智財取得、保護、維護、運用的管理基磐，AA級驗證則強調智財管理與經營策略整合，因此AA級驗證凸顯企業在智慧財產管理能夠有效對應到營運與研發發展方向，認可企業達到領先業界的水準。日月光半導體此次榮獲AA級驗證，證明其在創新技術及智財管理的堅強實力，作為半導體封裝測試領域的全球領先者，日月光半導體長期致力於精進相關管理體系，將智財視為公司發展與競爭優勢的核心資產。

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在全球半導體封裝測試領域，日月光一直扮演技術領航及資源整合的關鍵角色。為促進企業永續發展，日月光具有健全的公司治理制度，而智財管理制度是其中的一個樞紐，支持我們持續發展先進技術，布建全球專利與營業秘密，為客戶提供創新、可靠的半導體解決方案。

日月光半導體集團法務楊慧鈴副總經理表示：「這項成就對我們而言意義非凡，體現了我們長期對創新研發成果保護的重視。日月光推動營業秘密與專利雙軌保護機制多年，透過這次AA級驗證，我們不僅在各方面深化了智慧財產管理制度，也為股東、客戶、員工和各創新夥伴們確立了堅實的合作平台，讓日月光智財保護更完整有效。我們不僅將持續推動半導體技術創新，也將同時確保每一項創新成果的價值。」

日月光半導體自2020年起全面導入TIPS制度，於2021年和2022年兩度取得TIPS A級驗證，持續延伸架構健全、意識凝聚、保護完整、外部信賴等四大導入效益。今日，日月光半導體首次獲認可提升至TIPS AA級標準，肯定團隊這幾年精進智慧財產管理制度的卓越貢獻，凸顯公司在智財機會風險控管的與時俱進，也奠定公司在智財永續經營的穩固基礎。
 

關鍵字： 日月光

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