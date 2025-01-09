港務公司營收創新高　貨量年增3.3%、櫃量年增2.4%

▲港務公司董事長李賢義說明今年台北港物流倉儲第四期造地預計明年交地，供石化業使用。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今(9)日發布113年營運績效，港務公司在穩固核心本業發展，並積極推動離岸風電、水岸開發及轉投資事業等多元營運版圖策略下，營業收入達228億元，創歷史新高，港群貨物裝卸量6.9億計費噸，貨櫃裝卸量1,392萬箱(20呎櫃)，年增3.3%與2.4%，營收及貨運量雙雙締造佳績，去年獲利估計約99億元。

港務公司董事長李賢義表示，去年對海運市場而言是充滿艱辛的一年，113年全球經濟成長率為3.2%，低於近20年平均，加上紅海危機及俄烏戰爭等衝突事件，造成國際消費需求疲軟，在國內則面對0403大地震、山陀兒颱風等天災，港群經營環境充滿挑戰，港務公司以穩健踏實的態度推動各項招商及建設作業，交出亮眼成績。

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李賢義指出，高雄港第七貨櫃中心於去年全面啟用，是全台首座智慧化、自動化的貨櫃碼頭，可同時靠泊4艘全球最大的2.4萬箱級貨櫃輪裝卸作業，長期最大作業能量可達650萬箱；此外，台北港物流倉儲區2期造地、安平港第11號碼頭新建，以及蘇澳、花蓮旅運設施新(整)建等工程均順利完成，另配合國家能源政策，持續辦理台中港37、38號碼頭及南填方區新建工程，為第三階段風場開發及未來新能源發展所需腹地作好準備；在客運部分，隨著國門開放與觀光復甦，113年來台旅客人次達90萬人，已回復至疫情前高峰的85%。

港務公司近年積極推動數位與永續雙軸轉型工作，113年以提升港區安全智慧監控及應用AI新興科技為重點，成果包含導入船舶操航輔助系統，針對船舶操航異常提出預警提升航安，港區自動化車道導入AI影像辨識，將通行時間由4分鐘縮短為10秒鐘，提供便捷物流服務。

因應永續課題，113年於各港建置「智慧能源管理系統」，透過有效能源管理將可節省7-10%的能源消耗，並將逐步導入儲創能系統，提高港區再生能源使用比例，減少碳排；此外為鼓勵航港產業加速低碳轉型，接軌國際永續發展趨勢，去年首度推動「綠色港埠獎勵方案」，鼓勵潔淨船舶到港及業者汰換電動化裝卸機具，並持續鼓勵船舶靠港作業使用岸電，目前港群已設置11座高壓岸電；另在實踐企業永續及營造友善職場亦屢獲肯定，113年獲得行政院「透明晶質獎」、TCSA台灣企業永續獎「永續報告運輸業金獎」與「創新成長領袖獎」、HR ASIA「亞洲最佳企業雇主獎」、104人力銀行「最佳留任力獎」等多項殊榮，顯示公司在推動ESG永續經營的努力與決心。

李賢義強調，114年港務公司將秉持穩健的腳步推動各項港埠建設，包含辦理高雄港第三及第五貨櫃中心深水碼頭改建、台北港物流倉儲區第四期造地、馬公港埠大樓旅客通關空間優化等工程，提升港口服務設施量能。

114年客貨成長目標為港群貨櫃量成長3%、國際郵輪旅客突破百萬人次；積極辦理招商業務帶動民間投資，招商金額可達33.7億元，創造1,300個就業機會；在邁向淨零轉型方面，除持續辦理碳盤查作業，並設定企業自身碳排減碳目標，工程建設完成港埠工程減碳指引，通過PAS 2080認證，高雄港著手規劃綠色燃料加注服務招商作業，打造低碳永續港口，持續朝多元、智慧、永續的現代化港口邁進。