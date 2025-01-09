六福2024營收23.1億元寫6年新高　酒店式商辦大樓明年完工

▲六福村首辦跨年活動超過2萬人在童話世界倒數迎接新年。（圖／六福旅遊集團提供）



記者廖婕妤／台北報導

六福（2705）公告12月營收，受惠六福村、六福萬怡酒店表現助攻，12月單月合併營收為2.3億元，年增2.77％；累計2024全年合併營收為23.1億元，年增4.42％，寫下6年來新高。展望後市，公司指出，寒假、春節、尾牙等將帶來住宿、旅遊、聚餐商機；六福酒店式商辦大樓持續按計畫興建及招商，預計於2026年完工。

六福表示，年底觀光旅遊旺季助攻，12月六福村歡慶45周年，打造全台遊樂園最大霓彩耶誕樹，加上首創假日微夜間營運、聯發科（2454）企業家庭日包場，以及首次舉辦跨年派對等，關西六福莊12月住房率居高不下。

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六福指出，台北六福萬怡酒店也表現不俗，除國外旅客，更掌握展覽及演唱會商機，住房率接近滿房；並抓緊韓食風潮，敘日全日餐廳以「敘饗韓風食堂」，主打數十道韓國道地菜餚強力吸客，粵亮 廣式料理推出「靚港點」平日午間套餐，不到千元就可品嚐經典港式點心，1月24日前再享買4送1優惠，宴會在熱門時段也幾乎全滿。

展望後市，六福看好，學生寒假、農曆春節、尾牙及春酒陸續登場，將迎來旅遊、住宿、聚餐及宴會商機，都將進一步帶動業績表現；六福旅遊集團持續穩健經營，六福酒店式商辦大樓持續按計畫興建及招商，預計於2026年完工，並將取得LEED美國綠建築與WELL健康建築、綠建築、智慧建築及耐震，國內外5大建築標章認證，成為指標性商辦大樓。