ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

川普如宣布經濟緊急狀態　海空運輸與製造業受害、航太軍工受惠

▲高雄第七貨櫃船中心完啟用後，讓其他貨櫃中心有了靈活調度空間，一家船公司分租不同貨櫃中心碼頭現象正在消除。（圖／港務公司）

▲有法人估川普如宣布經濟緊急狀態，海空運輸與製造業受害。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

CNN引述知情人士報導，美國候任總統川普正考慮宣布國家經濟緊急狀態，以實施大範圍關稅政策； 賦予總統在關稅實施方面普遍的管轄權，且未嚴格要求確實要以國家安全為依據。國內法人出報告指出，如果真的付諸行動，受害的包括海空運輸族群與在中國、加拿大、墨西哥設廠的製造業，受惠族群包括協助美國產業及呼應川普保護費政策的航太軍工業。

由於「301條款」，必須先進行調查且受影響的公司通常會遊說數月，以要求豁免；會有時間上的落後。因此，川普評估引用美國貿易法第338條，此法允許總統對被認為正在歧視美國商業的國家「新徵或追加關稅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法人評論，宣布經濟緊急狀態及實施338條款，將會加快川普關稅的落實；投資人應提前避開 受害族群，轉入 受惠族群。川普關稅，中國、加拿大、墨西哥 首當其衝；設廠於上述三國的 製造業都將遭受衝擊，川普可能宣布經濟緊急狀態及實施338條款，目的都在於1月20日就任後，可以立即快速地拉高關稅稅率；亦即，川普上任後，可能不會有緩衝期，關稅衝擊可能非常快速而明顯。

川普先前已經宣示，上任後，將針對中國、加拿大、墨西哥等三個國家，立即拉高關稅稅率。依據最新資料，2024年11月美國進口商品來源比重：墨西哥15.46%；中國13.36%；加拿大12.62%；三國合計41.44%。因此，設廠於 中加墨 等三國的製造業，1月20日川普上任後，都將面臨高強度的衝擊。

川普關稅壁壘，扼殺全球化，海空運輸量勢必降低，海空運輸業首當其衝（貨櫃航運；航空貨運），2018年美中對抗，川普對中國加關稅，關稅稅率從平均2%多，一路上升至19%多；
導致美國進口商品來源，中國所占比重，從2018年03月的21.63%，一路降低至 2024年11月的 13.36%。

如果1月20日川普上任，真的把關稅稅率大幅拉升，屆時，產品終端價格上升，需求勢必減弱，則關稅壁壘終將造成全球貿易緊縮，海
空運輸量都會明顯減少。

能協助川普讓美國再度偉大的產業，將會受惠 ，航太軍工將是首選，要避開川普的關稅大刀，關鍵在於讓美國再度偉大；亦即，成為美國產業的協助者，而非競爭者。

美國航太產業龍頭波音，員工高達17萬人，深受供應鏈斷鏈的衝擊，連虧6年(2019年 ~ 2024年)；台灣航太產業當初受惠台灣政府的疫情補助，沒有裁員，沒有關廠，產能保存完整，是美國航太業的最佳協助者；同時，台灣航太龍頭漢翔3Q/2024就已決定，配合美國客戶需求，前往美國設廠。

另川普為降低美軍負荷，提出保護費要求；台灣軍工業一向配合美國，將是受惠者，2022年俄烏戰爭爆發後，全球就已經啟動一波升高國防預算的熱潮。

目前川普要求盟友提高國防預算，降低美軍負擔，此舉，將使全球國防預算升溫的態勢，更加熾熱；美國軍工業占全球武器交易額超過5成 ；各國大力追加國防預算，符合川普讓美國再度偉大的想法，亦符合美國軍工業的龐大利益。

台灣軍工業一向都是配合美國軍工業，是美國軍工業的協助者，因此，台灣軍工業將成為此一趨勢的受惠者。

關鍵字： 川普經濟緊急狀態運輸製造業受害

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

金控2024年好會賺！獲利5979億元年增6成　一表看14家

金控2024年好會賺！獲利5979億元年增6成　一表看14家

14家金控2024年全年獲利出爐，受惠國內外股票資本利得挹注，富邦金（2881）、國泰金（2882）兩大民營金控全年獲利突破千億元大，14家金控總共大賺5979億元，逼近6千億元大關，亦創下新高，年增率63.68%，這也大大提高2025年金控類股盈餘分配實力。

2025-01-10 16:15
台塑四寶2024營運逆風　年終獎金發「保底」3個月

台塑四寶2024營運逆風　年終獎金發「保底」3個月

台塑四寶今年仍受到景氣低迷影響，獲利不如預期，2024全年四寶平均稅前每股EPS為0.29元，按台塑企業獎金計算原則，核發放3個月年終獎金，與去年持平，也是最低保底數據。台塑企業發放年終獎金的基準，上限為7個月、下限3個月，2021年獲利最好就曾發到7個月。

2025-01-10 15:51
輝達總部選台電土地、一殯舊址？　郭智輝：大家都猜錯

輝達總部選台電土地、一殯舊址？　郭智輝：大家都猜錯

經濟部今（10）日舉行年終記者會，部長郭智輝一開場就宣布，新次長將由原來國貿署長江文若接任陳正祺的位置；此外，關於外界關心NVIDIA在台灣的總部到底會設在哪裡，郭智輝笑說，「大家現在猜的地方都不對」，意即不會是一殯、也不會是台電南港的土地。

2025-01-10 15:09
4航空2024年營收創新高　長榮航達2210億、華航首破2000億

4航空2024年營收創新高　長榮航達2210億、華航首破2000億

長榮航（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）今日同步公告12月及2024全年營收，4大航空2024全年營收都寫下歷史新高，其中長榮航突破2210億元、華航首破2000億元大關、星宇航空突破355億元、台灣虎航突破164億元。

2025-01-10 17:24
台積電2024全年營收近2.9兆年增34％　刷歷史新高

台積電2024全年營收近2.9兆年增34％　刷歷史新高

台積電（2330）今日公布12月營收，12月單月合併營收為新台幣2781.63億元，月增0.8％、年增57.8％，寫單月歷史次高；累計2024全年合併營收為新台幣2兆8943.08億元，年增33.9％，再刷歷史新高。台積電將在1／16舉行法說會，市場預估，台積電可望釋出今年Q1表現不俗、2025全年營收雙位數成長等樂觀展望。

2025-01-10 13:37
統一超2024全年營收近3380億元　再寫新高

統一超2024全年營收近3380億元　再寫新高

統一超（2912）公布12月營收，單月合併營收為291.44億元，年增5.86％，寫同期新高、單月第3高；2024全年合併營收為3379.32億元，年增6.63％，再創新高。

2025-01-10 18:09
2024年前11月實質總薪資年增1.99%　寫6年新高

2024年前11月實質總薪資年增1.99%　寫6年新高

通膨陰霾儘管尚未完全散去，主計總處今天公布2024年前11月的薪資統計，在廠商積極調薪帶動下，實質經常性薪資、實質總薪資雙雙正成長，且實質總薪資平均新台幣5萬6614元，年增1.99%，創6年來最大增幅。

2025-01-10 18:09
黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋　官方聲明澄清

黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋　官方聲明澄清

NVIDIA執行長黃仁勳日前在CES展中舉行主題演講，提到了多項亮點，其中也包括RTX 50系列顯卡，而他也特別提到，美光就是GDDR7的供應商之一，沒想到此舉卻讓韓國媒體炸鍋，因三星也有生產該產品；不過，黃仁勳之後也澄清，三星當然也包括在內。

2025-01-10 12:03
偏愛「雙生仔」號碼！　重儀式感中年男刮中100萬

偏愛「雙生仔」號碼！　重儀式感中年男刮中100萬

刮刮樂買氣旺，中年男性鐵粉，每年過年前買一本「2000萬超級紅包」刮刮樂成為他的儀式感，他特別喜歡挑有雙生仔（台語）號碼的刮刮樂，果真這一次讓他幸運刮中100萬。

2025-01-10 15:29
夜班財神爺眷顧 ！　外送員刮中百萬元

夜班財神爺眷顧 ！　外送員刮中百萬元

刮刮樂買氣旺，一位男性外送員晚上才跑外送的工作，那天看到還亮著燈營業的彩券行，選擇了一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，竟然刮中百萬大獎，當晚決定今天不再送外送直接回家休息，。

2025-01-10 15:12

讀者迴響

熱門新聞

失業買下倒閉公司拍賣品　竟是年收1.6億咖啡大亨起點

台塑四寶2024營運逆風　年終獎金發「保底」3個月

今彩539開出1注頭獎　北市幸運兒爽中800萬

00878、0056、00919大PK　專家精算最賺的是這檔

13家金控2024年獲利出爐　韓圜重貶所累國泰金12月獨虧

黃仁勳曝「美光是RTX 50供應商」韓記憶體界炸鍋　官方聲明澄清

2024 ETF大車拼！　市值型006208報酬率海放高息款0056

輝達總部選台電土地、一殯舊址？　郭智輝：大家都猜錯

台積電2024全年營收近2.9兆年增34％　刷歷史新高

外骨骼機器人　台廠扛大梁

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

楊貴媚訪問「突然變臉」　離席喊：不錄了！..嚇壞記者XD

#柯建銘 鞠躬敬禮！ #韓國瑜 急喊請坐：院長未遂變院長殺手了

情傷女夜闖 #白沙屯 #拱天宮 ！ 砸供品翻香爐 #媽祖 慈悲放她走

一年級學生找不到考卷 #宜蘭 某國小女教師怒罵、踹桌椅！嚇壞小朋友

【泰格與雪兒】只是個笑話

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366