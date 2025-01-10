川普如宣布經濟緊急狀態　海空運輸與製造業受害、航太軍工受惠

▲有法人估川普如宣布經濟緊急狀態，海空運輸與製造業受害。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

CNN引述知情人士報導，美國候任總統川普正考慮宣布國家經濟緊急狀態，以實施大範圍關稅政策； 賦予總統在關稅實施方面普遍的管轄權，且未嚴格要求確實要以國家安全為依據。國內法人出報告指出，如果真的付諸行動，受害的包括海空運輸族群與在中國、加拿大、墨西哥設廠的製造業，受惠族群包括協助美國產業及呼應川普保護費政策的航太軍工業。

由於「301條款」，必須先進行調查且受影響的公司通常會遊說數月，以要求豁免；會有時間上的落後。因此，川普評估引用美國貿易法第338條，此法允許總統對被認為正在歧視美國商業的國家「新徵或追加關稅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法人評論，宣布經濟緊急狀態及實施338條款，將會加快川普關稅的落實；投資人應提前避開 受害族群，轉入 受惠族群。川普關稅，中國、加拿大、墨西哥 首當其衝；設廠於上述三國的 製造業都將遭受衝擊，川普可能宣布經濟緊急狀態及實施338條款，目的都在於1月20日就任後，可以立即快速地拉高關稅稅率；亦即，川普上任後，可能不會有緩衝期，關稅衝擊可能非常快速而明顯。

川普先前已經宣示，上任後，將針對中國、加拿大、墨西哥等三個國家，立即拉高關稅稅率。依據最新資料，2024年11月美國進口商品來源比重：墨西哥15.46%；中國13.36%；加拿大12.62%；三國合計41.44%。因此，設廠於 中加墨 等三國的製造業，1月20日川普上任後，都將面臨高強度的衝擊。



川普關稅壁壘，扼殺全球化，海空運輸量勢必降低，海空運輸業首當其衝（貨櫃航運；航空貨運），2018年美中對抗，川普對中國加關稅，關稅稅率從平均2%多，一路上升至19%多；

導致美國進口商品來源，中國所占比重，從2018年03月的21.63%，一路降低至 2024年11月的 13.36%。

如果1月20日川普上任，真的把關稅稅率大幅拉升，屆時，產品終端價格上升，需求勢必減弱，則關稅壁壘終將造成全球貿易緊縮，海

空運輸量都會明顯減少。



能協助川普讓美國再度偉大的產業，將會受惠 ，航太軍工將是首選，要避開川普的關稅大刀，關鍵在於讓美國再度偉大；亦即，成為美國產業的協助者，而非競爭者。



美國航太產業龍頭波音，員工高達17萬人，深受供應鏈斷鏈的衝擊，連虧6年(2019年 ~ 2024年)；台灣航太產業當初受惠台灣政府的疫情補助，沒有裁員，沒有關廠，產能保存完整，是美國航太業的最佳協助者；同時，台灣航太龍頭漢翔3Q/2024就已決定，配合美國客戶需求，前往美國設廠。



另川普為降低美軍負荷，提出保護費要求；台灣軍工業一向配合美國，將是受惠者，2022年俄烏戰爭爆發後，全球就已經啟動一波升高國防預算的熱潮。

目前川普要求盟友提高國防預算，降低美軍負擔，此舉，將使全球國防預算升溫的態勢，更加熾熱；美國軍工業占全球武器交易額超過5成 ；各國大力追加國防預算，符合川普讓美國再度偉大的想法，亦符合美國軍工業的龐大利益。



台灣軍工業一向都是配合美國軍工業，是美國軍工業的協助者，因此，台灣軍工業將成為此一趨勢的受惠者。