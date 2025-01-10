中路重劃區磁吸雙北客　在地：打房後屋主願以「合理價」出售





▲中路重劃區純住宅規劃，居住環境舒適，加上緊鄰交流道，指名度高。（圖／永慶不動產提供）

記者項瀚／桃園報導

桃園房價相對親民，吸引許多雙北客移入，在地房仲觀察，中路重劃區純住宅規劃，居住環境舒適，加上緊鄰交流道，指名度高，有6~7成買盤都是雙北客。至於919後市況，他說，屋主已轉變心態，願以「合理價」、「行情價」出售。

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣

[廣告]請繼續往下閱讀...

永慶不動產中路文中龍安加盟店東李崇民表示，中路重劃區土地已開發7~8成，規劃純住宅的居住氛圍，公園綠地多，環境相當舒適。同時，該區開車到藝文特區、站前、龍安等舊市區只需3~5分鐘，不失生活機能。更重要的是，中路重劃區緊鄰國道交流道，對開車族來說非常便利。

李崇民觀察，中路重劃區有6~7成買盤為雙北市，比例是桃園各大重劃區中最多的。他分享：「我以前也住過新北，一樣的總價預算到中路可以舊換新、換更大、再多一台新車，CP值高，而且從新北進台北、或從新北到另一個新北，這樣的通勤時間不會跟從桃園出發有什麼差距。」

至於中路重劃區房價行情，李崇民指出，屋齡10年內中古大樓每坪成交44~48萬元，若是小坪數、特殊產品則可來到5字頭價碼。新案部分，基本上已站穩5字頭，每坪開價55萬元起步，並有機會逐漸看到更多的6字頭成交。

▲規劃純住宅的居住氛圍，公園綠地多，環境相當舒適。（圖／永慶不動產提供）

李崇民觀察，919後區域房市交易量縮，整體待售量上升，但不至於形成所謂賣壓，「要賣得的人沒有增加，只是交易去化時間拉長，使得整體供給量上升，成交價也沒有回落的跡象，只是不會再繼續顯著上衝。」

李崇民說：「現在反倒行成比較健康的市場，客戶的選擇性變多，不像以前一有房子拿出來賣，就秒殺。至於屋主端，譬如實登行情單價44~46萬元，以前一定就是要賣47萬元以上，現在則已轉變心態，願以『合理價』、『行情價』出售。」

▲永慶不動產中路文中龍安加盟店東李崇民。（圖／永慶不動產提供）

《地產詹哥老實說》EP239／「0元屋」正熱！跟著網紅買房？ 日本空屋潮背後的置產陷阱與秘訣