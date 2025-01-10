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達美航空CES歡慶百週年　推出AI禮賓行動秘書、機上搭載Youtube

▲▼達美航空CES歡慶百週年。（圖／記者高兆麟攝）

▲達美航空CES歡慶百週年。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

達美航空在拉斯維加斯舉行的 2025  CES上盛大登場，迎來品牌成立100 週年，並帶來進入下一個100年的航空願景。達美航空執行長艾德巴斯蒂安（Ed Bastian）於當地著名的沈浸式地標「Sphere」球體館發表堪稱航空業首創的科技航空主題展演，除了回顧達美百年航行里程碑，更宣布多項全新業界合作創舉，以滿足顧客對於未來卓越飛行的承諾，達美航空強調，這些創舉，皆以乘客為出發點。

巴斯蒂安表示：「人工智慧、數位革命和永續技術等創新科技，將與時俱進地進化我們的飛行體驗，但在新技術不斷湧現的浪潮下，達美航空始終認同，科技創新的重大動力，始終來自於為了提升乘客體驗▲▼達美航空CES歡慶百週年。（圖／記者高兆麟攝）

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▲達美航空執行長艾德巴斯蒂安（Ed Bastian）進行專題演講。（圖／記者高兆麟攝）
 
達美航空除宣布推出AI人工智能的達美禮賓行動秘書（Delta Concierge）外，亦同步宣布諸多嶄新合作對象及旅遊願景，透過現場壯觀的沉浸式體驗及榮獲多次葛萊美的知名藝人 Lenny Kravitz 的音樂助陣，數千名與會者猶如踏上一段沉浸式的飛行視覺饗宴，在整個主題演講過程中，巴斯蒂安與多位合作品牌代表及達美航空員工，一同介紹達美航空未來100年持續優化的起步。
 
「達美禮賓行動秘書 Delta Concierge」內建於Fly Delta 應用程式中，使用AI人工智慧來創造無縫接軌的航行計畫，大幅提升旅行的自主規劃，並讓乘客隨時了解每個飛行環節的進度。提供個人化、多元情境化的飛行體驗，打造無縫接軌的旅行新模式。
 
巴斯蒂安表示：「達美航空一直以來都以獨特角度思考整合乘客的數位及實際機上體驗，透過Fly Delta應用程式，我們期待『達美禮賓行動秘書』能成為旅客的貼身人工智慧助理，以足夠的知識及訊息為後盾，在深入消費者的文化情景，主動滿足他們所喜愛的旅遊需求。」
 
透過數據和AI人工智慧，達美航空將以前所未有的貼心服務建立最全面的客戶忠誠度，甚至串連乘客在航行以外的日常世界。乘客僅需以自然語言文字或語音輸入，「達美禮賓行動秘書」可即時對應提供貼心的數位串聯服務，堪稱創新的飛行AI人工智慧助理，不僅能整合入境離境的飛行航程資訊，提高飛行效率，節省交通時間和壓力，也讓乘客在旅途中能夠能充分享受「飛凡哩程常客計畫」會員完整服務。
 
透過「達美禮賓行動秘書」，行前準備將變得更簡單直覺，乘客更可隨時掌握每個環節的進度。自2025年開始，「達美禮賓行動秘書」將提供乘客如護照期限、入境地簽證需求等更新提醒。在未來的幾年裡，達美禮賓行動秘書」將提供更多目的地的重要訊息，例如天氣狀況，以協助旅客做好行前的行李規劃，抵達當地機場時，還將主動指引行李托運處、達美航空飛凡貴賓室及登機門所在位置，降低旅客在陌生機場迷路的機會，有效節省旅客時間。

▲▼達美航空CES歡慶百週年。（圖／記者高兆麟攝）

▲達美航空在Sphere進行專題演講，上演沈浸式飛行觀影體驗。（圖／記者高兆麟攝）
 
除了航程外，「達美禮賓行動秘書」未來也將推出多種串接及交通服務，旅客透過行動秘書，除了可以預訂Joby Aviation的電動飛行計程車及Uber線上叫車，連預訂Uber餐飲外送服務，都能累積SkyMiles會員帳戶的消費歷程，兌換飛航哩程。

為了提升獨步全球的機上體驗，達美航空與YouTube攜手推出白金級無廣告的YouTube影音娛樂。這個嶄新的數位機上娛樂平台將以達美座椅內建的「Delta Sync」數位娛樂/體驗服務為基礎，結合YouTube無廣告的白金級影音服務，SkyMiles會員在絕大多數航程中，均可追蹤自己喜愛的影音內容創作者、播客頻道及無數音樂作品，讓旅客宛如在家中飛行一般舒適自在。
 
配有新一代Delta Sync娛樂平台的智慧型機艙座椅，將於2026年起的新機型中陸續啟動，全新Delta Sync座椅將更升級，除了搭載智慧型4K HDR高畫質螢幕顯示器及可供乘客使用的無線藍芽裝置，突破性的96TB雲端儲存空間能提供更多的高品質影音內容與串流體驗；更強化的搜尋引擎，可根據客戶的喜好量身打造數位娛樂內容：「請勿打擾」模式，讓旅客對飛行旅程擁有更多自主性。

目前達美航空機隊中的空中巴士飛機數量遠超越其他航空公司，空中巴士首席永續發展長Julie Kitcher也親自登場，與巴斯蒂安一同討論合作發展的飛航能源計畫，建構更加美好的未來百年。
 
達美航空和空中巴士均致力於實現航空業在 2050 年淨零碳排放的宏偉目標，達美航空將成為空中巴士 UpNext創新實驗室的重要合作夥伴，空巴也將於達美航空明尼阿波里斯站投資更多SAF永續燃油的生產量能，這個合作將大大改變航空業新一代的樣貌，除此之外，也將研究透過優化機身和機翼設計，利用永續機體材質，來提高燃油使用效率，致力於2050年達到零碳排飛行願景。
 
達美航空全球飛行網路擁有近500架空中巴士飛機，更有200架飛機將於未來幾年陸續交機，2026起，達美航空亦會添購20架新的空中巴士A350-1000飛機。

關鍵字： 達美航空

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