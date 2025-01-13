快訊／台股收盤大跌523.53點　台積電跌25元至1075

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（13日）開高走低，加權指數終場大跌523.53點，以22488.33點作收，跌幅2.28％，成交量4421.85億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以上漲58.46點開出，指數開高走低，盤中最高達23070.32點，最低22458.22點，終場收在22488.33點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌25元來到1075元，跌幅2.27％；鴻海（2317）下跌10元至171.5元；廣達（2382）下跌13元至270.5元；陽明（2609）下跌2.3元來到69.9元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.17元至9.12元。
今天漲幅前5名個股為新建（2516）上漲1.3元，漲幅9.32％；台塑化（6505）上漲2.25元，漲幅6.84％；ABC-KY（6598）上漲1.3元，漲幅6.34％；興泰（1235）上漲4.1元，漲幅6.09％；漢平（2488）上漲3元，漲幅5.78％。
跌幅前5名個股則為華擎（3515）下跌24.5元，跌幅10％；金像電（2368）下跌22.5元，跌幅9.96％；六方科-KY（4569）下跌19元，跌幅9.95％；眾達-KY（4977）下跌15元，跌幅9.93％；盛群（6202）下跌5.3元，跌幅9.93％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|新建（2516）
|15.25
|▲1.3
|▲9.32％
|台塑化（6505）
|35.15
|▲2.25
|▲6.84％
|ABC-KY（6598）
|21.8
|▲1.3
|▲6.34％
|興泰（1235）
|71.4
|▲4.1
|▲6.09％
|漢平（2488）
|54.9
|▲3.0
|▲5.78％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|華擎（3515）
|220.5
|▼24.5
|▼10.0％
|金像電（2368）
|203.5
|▼22.5
|▼9.96％
|六方科-KY（4569）
|172.0
|▼19.0
|▼9.95％
|眾達-KY（4977）
|136.0
|▼15.0
|▼9.93％
|盛群（6202）
|48.1
|▼5.3
|▼9.93％
資料來源：證交所
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