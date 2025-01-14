車用散熱廠金興精密今上市掛牌　盤中上漲逾20%

▲圖說：金興董事長施泰景（左三）、證交所總經理李愛玲（左四）、福邦證券董事長黃炳鈞（右四）

記者巫彩蓮／台北報導

車用散熱系統風扇與車用空調系統鼓風機專業大廠-金興精密（7732）今（14）日以每股40元正式上市掛牌交易，以43.6元跳空開高後，早盤一度衝高到48元，漲幅逾20%，新股上市蜜月期啟動。

金興精密主要於售後維修市場提供各式車款之散熱風扇及鼓風機，持續提升研發能量，從傳統風扇跨足至未來市場主力之無刷風扇及其Lin Bus（Local Interconnect Network）通訊協定產品技術逾10年，開發能力及產品品質深獲客戶信賴。具有多車款覆蓋、快速因應客戶需求以及高效研發技術能力為核心競爭力。公司佈局泰國廠產能，積極開發國際車廠與Tier1客戶，可望享有產品銷量成長，進而帶動業績表現，依2024年公司公告自結營業收入較2023年度成長5.03%，營收穩定成長。

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根據S&P Global Mobility統計，目前北美汽車平均車齡已提升至12.6年，AM零組件的價格約在OE價格的20~30%；當前每單位的汽車零組件成本受人工和通膨等因素提升下，有望帶動消費者採用AM零件的意願。在電動車方面，全球各國持續朝向淨零減碳的目標下，透過補貼和碳排放政策推動需求，金興精密加速提升電動車散熱產品的技術與生產精度，進一步增加產品在電動車市場的覆蓋率，滿足快速增長的市場需求，將可帶動公司業績成長。

在中美貿易戰加劇下，促使歐美汽車零組件廠商加快產地移轉，金興精密具備台、泰兩地非中產地優勢，可望受惠於中美貿易戰轉單及電商蓬勃發展，帶動業績成長。近年來，金興精密以全球市場多元佈局角度，在北美、中南美洲及新興市場持續擴大市場觸角，並積極跨入汽車OES市場，其泰國廠區的生產能力符合整車所需的零組件生產要求，係金興精密跨入OE市場供應的機會。

展望未來，金興精密將持續推動無刷電子風扇自動化生線，並透過模組化和自動化生產，持續精進製造，並積極與拓展OES業務，在車用領域擴展商機，並進一步擴大市場份額，成為全球汽車零組件領導廠商。

