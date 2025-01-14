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CES 2025完美落幕　全球共吸逾14萬參與者、4500參展商

▲▼CES 2025。（圖／記者高兆麟攝）

▲CES 2025。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

全球最具影響力的科技盛會CES 2025已完美落幕，根據主辦單位CTA統計，此次CES迎來逾141,000名來自全球各地的參加者。更匯聚超過4500間參展商，其中包括1400間新創公司，並吸引逾6000名媒體與會，展示應對全球挑戰的創新科技及塑造未來的技術趨勢。

美國消費技術協會（CTA）執行長兼副主席 Gary Shapiro 表示：「CES 是實現創新的舞台，從全球頂尖企業到引領潮流的新創公司，整個科技生態系都來到CES。CES 透過推出突破性的產品、打造變革性的夥伴關係，以及創造偶然的商業契機，成為定義未來科技的關鍵樞紐。」

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根據CES 2025分析數據，此次CES有超過4500間參展商，其中包括1400間新創公司，總計逾141,000位參觀者，其中40%來自全球150多個國家和地區，還有超過6000間全球媒體、內容創作者及產業分析師，超過60%的《財富》全球500強企業參與，超過300場專題演講，匯聚1200位演講者，超過27,000則媒體報導及內容

CTA總裁 Kinsey Fabrizio 表示：「從提升生活品質的突破性創新，到重新定義產業的變革性構想，CES 是一場慶祝科技不同可能性的全球盛會，不僅展示創新科技如何改變世界，亦啟發人們追求更美好的未來。今年度的 CES 更是加速發展，富有遠見的主題演講、發人深省的會議內容及令人驚豔的創新科技展示，展現了前所未見的創造力、互動交流與創新。」

作為全球最公開透明的貿易展覽之一，CES 嚴格遵循國際展覽業協會（UFI）制定的審核標準，並聘請獨立審查員確保報告的準確性與完整性，鞏固每位利益關係人的信任。

Fabrizio 表示：「CES 再次證明其作為全球最大並經過審計的年度商業盛事地位。我們期待在今年春季發表第三方認證，CTA 相信審計不僅只是一項附加價值，更是全球商業活動的黃金標準。」

CTA也預告，CES將於2026年1月6日至9日再次於拉斯維加斯盛大登場。

關鍵字： CES

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