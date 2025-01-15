台積電獲美系外資送暖　重申「加碼、目標價1388元」

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）將於明（16）日召開法說會，受到市場擔憂訂單生變影響股價跌逾2%，不過已有美系外資指出，客戶對台積電CoWoS先進封裝總需求不變，重申「加碼」評等，目標價維持上看1388元。

台積電今（15）日開低走低，午盤報價1065元，下跌25元或2.29%，台股指數因此重挫逾250點。

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雖然台積電法說前市場雜音不斷，市場預期iPhone季節因素影響台積電營收約5%，不過美系外資表示，根據供應鏈調查顯示，超微（AMD）和博通（Broadcom）等台積電部分客戶釋出部分CoWoS-S產能，基於CoWoS-L性能更好，輝達（NVIDIA）決定承接這些釋出的CoWoS-S產能，並要求台積電將CoWoS-S轉換為CoWoS-L，用於生產GB300A。

若台積電CoWoS產能總需求沒有變化，下半年GB300A晶片產量會小幅上升。

美系外資認為2025年雲端AI資本支出仍然強勁，強調輝達從超微及Google手中取得市佔率，台積電2025、2026年EPS各在59.93元與76.86元的水準，對台積電重申「加碼」評等，目標價維持1388元不變。