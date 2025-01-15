台灣虎航拚今年營收成長10％　再新闢東北亞、東南亞航點

▲台灣虎航董事長陳漢銘。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣虎航（6757）2024全年合併營收達164.23億元，年增31.72％，再創下歷史新高，董事長陳漢銘看好，今年合併營收挑戰180億元沒有問題，換言之等於營收可成長約10％，另今年也獲持續開闢東北亞、東南亞航點，整體營運可望再創高峰、衝破天花板。

台灣虎航商務長許致遠表示，目前共飛航日本、韓國、澳門、越南、泰國等地區，其中在日本已經有20個航點，但看準台人赴日風氣不減，也將持續開發日本航線，預計今年會增闢北海道帶廣、鳥取、神戶、大分等航點，佐賀及宮崎則會增班。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許致遠指出，香港航點已取的每日班次，但仍在評估發展潛力，會考慮將香港航線延伸到東南亞，時機成熟時就會啟動；東南亞方面，預計將新闢越南芽莊、大叻、胡志明市，以及泰國清邁、曼谷，馬來西亞吉隆坡、檳城等航點。

此外，台灣虎航也把AI智能功能導入官網，包括領先同業率先推出的「低價航點地圖」，藉由自動化更新票價，可依個人預算、天數、出發時間等推薦符合需求的航班；「互動式航點地圖」在使用介面上更直觀且便捷；「首頁個人化管理」會員登入後，即可顯示最近出發之行程資訊；新增「月曆式時刻表」提供多樣化的查詢選擇。

另外，繼與台灣知名店家的台灣塩酥雞、小小樹食、洪瑞珍三明治合作後，台灣虎航也宣布將和順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭合作，推出「順成綜合滷味套餐」和「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」等全新機上餐。