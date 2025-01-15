超大型油輪日租費驚破8萬美元　上個月才3.5萬美元

▲新興航運旗下有三艘超大型油輪。（圖／新興提供）

記者張佩芬／台北報導

船舶經紀人和貿易商指出，美國擴大對俄羅斯石油行業的制裁後，超級油輪運費大幅上漲，導致貿易商紛紛訂船，將其他國家的供應品運送到中國和印度。國內擁有三艘超大型油輪(VLCC)的新興航運(2605)指出，今日市場最新成交紀錄，從美國到中國，日租8萬美元，與上個月3.5萬美元相較，提高了128.57%。

新興參與的聯營池(POOL)，原預計今年第一季平均日租會收在5.2萬美元，現在看實際價格還會拉升，將會明顯拉高公司首季業績。

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中國和印度煉油廠正在尋求替代燃料供應，以適應美國對俄羅斯生產商和油輪的嚴厲新制裁，旨在限制世界第二大石油出口國因烏克蘭戰爭而增加的收入。

許多新的目標船只是試圖避開西方限制的所謂影子艦隊（反制裁商船）的一部分，它們被用來向印度和中國運送石油，這些石油搶購了莫斯科入侵烏克蘭後在歐洲被禁止的廉價俄羅斯供應。一些油輪還從同樣受到制裁的伊朗運送石油。

根據勞埃德名單情報公司的分析，美國最新的行動意味著，參與運輸俄羅斯、委內瑞拉和伊朗石油的約669艘影子艦隊油輪中，估計有35% 受到美國、英國或歐盟的制裁。

消息人士稱，亞洲最大煉油商中國石化的貿易子公司聯合石化週五租用了幾艘超級油輪後，可在主要航線上運輸200萬桶原油的超大型原油運輸船的運費大幅上漲。

貿易商表示，聯合石化上周還搶購了來自歐洲和非洲的多批低硫原油貨物，包括200萬桶挪威Johan Sverdrup原油、100萬桶塞內加爾Sangomar原油、迦納Ten Blend原油、安哥拉Djeno原油等。

他們必須尋找替代原油。這是運費上漲的主要推動力，“Oil Brokerage全球航運研究主管阿努普·辛格（Anoop Singh）表示。