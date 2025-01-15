每分鐘支付6650萬利息！華爾街大佬敲警鐘：美國瀕臨破產

▲橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國知名對沖橋水基金創辦人、億萬富翁達里歐（Ray Dalio）表示，美國政府的債務問題日益嚴重，每分鐘的利息高達200萬美元（約新台幣6650萬元），已到破產在即的等級。

達里歐在社群平台發文表示，美國的國債已超過36兆美元（約新台幣1196.6兆元），過去1年支付的利息為8920億美元（約新台幣29.4兆元）。

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另外，國際貨幣基金（IMF）預測，美國到2034年時，每年需要支付1.7兆美元（約新台幣56.06兆元）的利息，未來10年累計的利息成本約為12.9兆美元（約新台幣425.7兆元），目前全球債務總額高達102兆美元（約新台幣3366.1兆元），美國就佔了34.6%。

▲美國的國債已超過36兆美元。（圖／路透）

達里歐警示，國家面臨巨大的債務危機是無法避免的，這種歷程在歷史上已上演多次，但多數政策制定者和投資者都認為目前的環境及貨幣體系不會改變，「我擔心美國政府債務問題會加劇，以至於美國將破產」。

達里歐表示，美國不斷增加的債務也引發人們對於美元的不信任，應該要透過適當的重組與貨幣政策來處理債務危機，且這方法必須在通貨緊縮措施和通膨（貨幣創造）間取得謹慎的平衡，以此逐步減少債務，而非嘗試戲劇性的短期措施。