企業最愛大學！成大奪第一　台大、台科大列前三

▲企業最愛大學調查。（圖／1111人力銀行提供）



記者廖婕妤／台北報導

大學學測將在1／18登場，少子化衝擊大學招生，10年來已有超過15所大學關門，教育部預估2028學年時，大一新生只剩15.7萬人，成為各校辦學的一大挑戰，根據人力銀行調查，企業最愛大學整體表現前3名分別是成功大學、台灣大學、台灣科技大學，私立大學第一名則是淡江大學。

根據1111人力銀行調查，今年企業最愛大學評比，從「整體表現排行」的10強來看，分別是成功大學、台灣大學、台灣科技大學、陽明交通大學、清華大學、政治大學、台北科技大學、中央大學、淡江大學、輔仁大學。

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在「公立大學排行」當中，今年前5名分別是成功大學、台灣大學、陽明交通大學、清華大學以及政治大學；在「私立大學排行」當中，今年淡江大學、輔仁大學、元智大學三校鼎立，逢甲大學排名第四和去年一致，世新大學今年強勢進榜，排名第五。

在「公立科技大學排行」出爐，今年由台灣科技大學蟬聯冠軍，依序則是台北科技大學、高雄科技大學、雲林科技大學以及虎尾科技大學；「私立科技大學排行」結果揭曉，致理科技大學今年依舊獨占鰲頭，依序排名為明新科技大學、龍華科技大學、景文科技大學、德明財經科技大學。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，隨著全球AI龍頭輝達在台灣設立海外總部幾乎已成定局，搶著念高含金量的理工相關科系，更成為考生及家長的一時之選，建議學測放榜後，考生可先核對答案並進行1111「落點分析」，透過科學精準的大數據，有助於考生順利申請到有興趣、有前景的夢幻科系。

黃若薇指出，今年的排名互有消長，傳統理工名校強勢霸榜，具備即戰力的科技大學急起直追，AI熱潮方興未艾，引領學校求新求變，跨領域學程已成顯學，愈加重視知識的整合，以及培養學生解決問題的能力。

黃若薇也提到，受惠於政府定額減免私立大專學雜費的政策，拉進了選擇私立學校與公立學校的學費，未來私校有機會招到更適才適性的學生，得以進一步提升學生素質以及註冊率，更能拉抬畢業生在企業主心目中的評分表現。