先探／晶片王者　聯發科

聯發科去年營收創下歷史次高，今年除了智慧手機市場可望持續復甦之外，與Nvidia合作推出的超級晶片，可望為營運成長帶來新的動能。

文／黃俊超

甫落幕的國際消費電子展ＣＥＳ，圍繞在ＡＩ深度與廣度，萬眾矚目依舊是教主Nvidia執行長黃仁勳，除了帥氣拿起矽盾召喚雷神之槌外，也推出Cosmos基礎模型平台、售價親民的新一代RTX 50系列顯卡、與豐田合作開發自駕車，AI Agent、Edge AI等技術延伸，演講中也表示，與聯發科攜手開發GB10 Grace Blackwell超級晶片（後簡稱超級晶片），已進入生產階段，為今年五月即將上市的個人ＡＩ超級電腦Project DIGITS核心技術之一，帶動聯發科股價再次挑戰歷史天價一五○○元。

拳王的新戰場

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聯發科新聞稿中表示，在智慧手機、智慧電視、Android平板、語音助理裝置，及基於ARM架構開發的Chromebook晶片出貨量，皆居全球之冠，並大力投資多項技術，為各類ARM架構SoC裝置和用戶提供最佳ＡＩ、通訊、多媒體與電源效率體驗，並引用黃仁勳表示，聯發科業界領先的ＣＰＵ性能與效能，與Nvidia加速運算技術組合，將驅動下一波創新風潮，最強勁的Grace Blackwell平台將更容易取得，開發者、研究者、學生都能利用它來解決時下最迫切的問題。

聯發科成立於一九九七年五月，原為聯電多媒體部門轉投資的半導體晶片設計公司，二○○四年正式進軍手機市場，二○年成全球最大智慧型手機晶片供應商，二四年十月發表第四代旗艦行動晶片天璣九四○○，根據研調機構Counterpoint數據顯示，自二○年第三季起，聯發科連續霸榜全球智慧型手機系統單晶片（SoC）市占率第一，全球市占率已達三九％。

聯發科曾經也面臨過中國紅色供應鏈崛起導致的挫敗，然而最終敗部復活、重返榮耀，如同董事長蔡明介時常掛在嘴邊的一代拳王理論，ＩＣ設計產業中往往是後浪推前浪，倘若產品線太過單一，沒有繼續尋找下一個具潛力的產品研發與計畫，則當前成功終僅能成為一代拳王，風光一時而後凋零。在智慧手機領域取得成功過後，與Nvidia合作的超級晶片，預期將可望成為聯發科再次突破的開端。

蘋果Ｍ系列搭配自家作業系統，與高通Snapdragon X Elite搭配微軟Windows on ARM（WoA），架構在ARM高效能、低功耗優勢之上，在ＰＣ領域打破Intel壟斷局面，超級晶片同樣也是基於ARM架構之上，但是卻是Nvidia首次為跨入AI PC領域推出的ＣＰＵ，「相信輝達、飛黃騰達」，市場預期將可望為聯發科進軍AI PC市場，帶來極高的競爭力。

Nvidia在ＡＩ領域，不論軟體或硬體的解決方案都已屬相對成熟，可以深度且快速結合與同聯發科合作的ＣＰＵ，延伸演進，AI Model（人工智能模型）執行的地點、產品涵蓋如自駕車、Iot裝置等，也就代表著可以延伸至各種終端產品，完整展現出ＡＩ環境的最後一塊拼圖。由Nvidia產品所訓練出來的AI Model，直至各裝置端擁有Nvidia的ＧＰＵ執行，一條龍式的完整解決方案帶來最強悍的信心效應。

Nvidia的ＡＩ王國藍圖浮現

相較於目前ARM架構搭配ＧＰＵ，雖然Nvidia提供的解決方案不一定就會是最優秀的，但是至少從新進者的角度來看，所受到的信賴程度必將高出一截，Nvidia藍圖浮現的ＡＩ王國，從雲端伺服器、訓練再到執行，至最終的應用端大爆發，在一個產業從魚頭吃到魚尾，高機率獲利擴展至極大化，可預期台積電、聯發科將同享榮耀。（全文未完）

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