先探／謝金河：在巨變中尋找投資線索

時間飛逝，一下子二○二四年再見了，跨入二五年，全世界迎來川普的新時代，其實這對大家並不陌生，二○一七年川普上任就試圖改變世界，二○一八年三月他祭出貿易戰，正式揭開美中角力的序幕，全球供應鏈在接下來的川普、拜登時代，也面臨更巨大的衝擊。

文／謝金河

美會否管制成熟製程晶片

在拜登總統卸任前夕，美國再度祭出ＡＩ晶片管制新措施，列出三級管制，第一級的是美國關鍵盟友，除了多數歐洲國家，亞洲是台灣、日本、南韓，最嚴格的是列入三級管制的國家，包括中國、俄羅斯、伊朗、北韓、委內瑞拉、尼加拉瓜及敘利亞等二十二個國家，這有如是二戰時代的軸心國，大多數是金磚國家，或者是中國全力支持的國家，美國禁止先進ＡＩ晶片出口到這些國家，列入二級的國家進口ＡＩ晶片必須得到進口許可，未來兩年最多能買到三十二萬個先進ＡＩ晶片。

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從這個分級管制上可以看到ＡＩ正快速形成安全與經濟實力的核心，美國將與ＡＩ公司、外國政府合作，建立安全標準，從台、日、韓列為第一級優先名單可以看出台灣是美國重要供應鏈夥伴，台積電的角色是重中之重，川普上任後，可以再進一步觀察美國對於成熟製程晶片的限制是否進一步展開，這攸關未來聯電、世界先進、力積電的命運，特別是聯電，如果美國把聯電視為重要戰略一環，聯電未來將有角色。

ＡＩ的浪潮從二三年開始，那一年台灣很多ＡＩ供應鏈成員股價紛紛大漲，例如廣達第一波從六六．二元漲到二八二元，緯創從二三．一元一口氣漲到一六一．五元，緯穎從六一○元漲到二一四五元；接著是伺服器散熱的革命，像雙鴻在二四年從一一二元漲到九六五元，奇鋐從七九．九元漲到八一七元，伺服器的勤誠也大漲到三四七．五元。

這一幅ＡＩ大漲的地圖，進入二四年下半年又跑到矽光子、CoWoS、人形機器人相關概念股，ＡＩ的浪潮不斷向前推進，但股價的表現並不同步，例如：緯創在二三年大漲到一六一．五元之後，在一○○元上下已經盤整了近兩年，反而緯穎在去年跑到二九八○元，技嘉在二三年跑到三八二．五元，二四年又創下三九四．五元新高，如今在二五○元上下盤整一年多，這個現象都告訴大家基本面才是決定股價重要的基因。

二五年一開年，全世界目光都盯住黃仁勳的演講，元月七日這一天，網路上迅速貼出黃仁勳演講提到的公司，像是解決方案與服務的供應商Accenture及Drees & Sommer，台灣有廣運、和碩、SoftServe、TCS等；人形機器人製造商有波士頓動力、Apptronik、Agility Robotics、Figure、IMBOT、Unitree、Neura Robotics及中國的小鵬機器人；軟體有微軟、西門子、SAP、PTC；視覺ＡＩ有Centific、Plato AI、西門子、Spingence、Telit Cinterion、Reflow AI，還有機器人與感測器製造商ArcBest、康耐視（Cognex）、Kion、Sick、Orbec、安川、所羅門……。

檢視輝達概念股基本面

黃仁勳演講中提到的公司一大串，但和台灣有關的只有廣運、和碩及所羅門，在這兩年，廣運及所羅門一直都在黃仁勳雷達名單中，但是有線索，卻沒有成績單，像廣運去年全年營收衰退五一．四％，前三季仍虧損一．四四億元，所羅門前三季只小賺三○○萬，全年營收衰退十六．八％，反而市場寄以厚望的視覺大廠聰泰在黃仁勳演講前股價拉升到二二七．五元，因為名字沒有在黃仁勳雷達網中，股價又下殺到一六三．五元，其實機器視覺公司聰泰去年ＥＰＳ應在六．五元上下，相較於圓剛、慧友仍在虧損，聰泰已是領先群，但是若從黃仁勳演講提到的台灣企業，台灣所占的比率仍然相對少，這可以想見很多大漲的概念股，在二五年必須面對的股價修正與調整。（全文未完）

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