台積電免怕壟斷爭議！　魏哲家神解「大到像英特爾、輝達才要怕」

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今 （16） 日舉行實體法說會，台積電董事長魏哲家針對媒體好奇台積電在業界是否會擔心壟斷問題觸發反壟斷監管，對此魏哲家笑說，台積電市佔才大約38％到40％之間，等到有一天像英特爾或NVIDIA一樣，他才會擔心。

魏哲家說，台積電在全球邏輯晶片市占率才40％，這不高，這和英特爾CPU市佔70％相比，那才是高，或是黃仁勳AI CHIP幾乎佔全球95％，如果台積電有一天這樣，他才會擔心壟斷，但現在才38％，「還早」。

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針對美國監管衝擊，魏哲家說，台積電有跟美國政府溝通，問他到底在意什麼，得到答案是他們在意AI，那台積電就問其他車用或是消費端的部分，美國都覺得那是正常生意，所以都可以拿到他們的許可，但這一切正在溝通中，但把這一些因素加進來，那整體衝擊是可控的，因為目前在中國AI部分不多。

至於海外廠成本控管部分，魏哲家則說，台積電有用AI方法來調整，但他不能說太多，會讓對手知道，台積電也跟美國的政府有很好的溝通，當地成本較高，是因為當地的生態系不完整，所以有些設備要從台灣運到美國再運到亞利桑那州。

魏哲家也說，台積電的發展會不會慢下來，已經被問了20年了，答案都是不會，至於有媒體關心台積電營收要達千億美元的里程碑，心境是否有變化，魏哲家不改幽默本色，「三個字，很高興」。

魏哲家說，用講得很容易，但台積電整個團隊都兢兢業業工作，重要的是和客戶一起成長，世界上成功的半導體公司，幾乎都是台積電客戶，都是一起努力貢獻給半導體業，所以說到達千億美元好像關卡一樣，但其實不是，這是自然就上去的，或許有一天你還會問兩千億的。

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