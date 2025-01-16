台積電2024每股大賺45.25元、年增39％　創歷史新高

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／綜合報導
晶圓代工龍頭台積電（2330）今 （16） 日公佈 2024 年第四季財務報告，合併營收約新台幣 8684 億 6 千萬元，稅後純益約3746 億 8 千萬元，每股盈餘為 14.45 元（折合美國存託憑證每單位為 2.24 美元），創歷年新高，另合計2024全年營收為2.89兆元，稅後純益1.17兆，每股盈餘為45.25元，年增達39.5％，同創歷年新高。
台積電表示，與去年同期相較，2024 年第四季營收增加了 38.8%，稅後純益與每股盈餘皆增加了57.0%。 與前一季相較 ， 2024 年第四季營收增加了 14.3%， 稅後純益則增加了15.2%。
若以美元計算，2024 年第四季營收為 268.8 億，較去年同期增加了 37.0%，較前一季增加了 14.4%。2024 年第四季毛利率為 59.0%，營業利益率為 49.0%，稅後純益率則為 43.1%。
3 奈米製程出貨佔台積電 2024 年第四季晶圓銷售金額的 26%，5 奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的 34%；7 奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 14%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的 74%。
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