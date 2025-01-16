金融業賺飽飽！國泰金年終已入帳傳6個月起跳 下周多家發錢高峰

金融業2024年獲利豐厚，近期傳出年終入帳誠意滿滿，讓員工有「好年冬」。據業界開獎，去年暴賺逾千億的國泰金（2882）已在昨（15）日先發出逾6個月以上的年終，員工低調笑納，市場欣羨。

3銀行美元優利定存搶市 台新銀最高年息7％

民眾領到年終獎金與春節紅包，不妨善用銀行優利專案存款可有效放大資產，台新銀、凱基銀，以及華南銀近期均推出優惠定存方案，台新銀最優年息可達7%。

2025買債重領息！4檔債券ETF票息率破7% 非投等債新主流

美債殖利率居高不下，不過逢低搶債券ETF的降息投資契機熱度不減，債券ETF近期交易熱絡持續火熱，根據《CMONEY》統計資料顯示，昨（15）日ETF成交量前三名，債券ETF就包辦一、三名，顯見市場回歸投資債券本質以領息為主，從債券ETF持債票息來看，群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）與國泰優選非投等債（00727B）4檔債券逾7%，市場法人表示，投資債券ETF要特別留意其持債票息率，因為持債票息越高，越有利於其後續配息能力，此外，成交量與含

彌勒佛閃閃發金光！ 澎湖中年男子刮中頭獎200萬

刮刮樂買氣旺，一名在澎湖中年男性偏愛面額200元刮刮樂，走進彩券行看到放置彌勒佛，隨口說「你們家彌勒佛今天感覺特別閃亮，金光閃閃」，幸運的200元新品刮中頭獎200萬元。

華航董座謝世謙逝世 華航證實：對整個航空業是巨大損失

華航（2610）董事長謝世謙今（16）日上午驚傳逝世，享壽73歲，華航透過重訊證實此事，公司各項業務由專業經理人分層負責，對公司營運無影響；華航也發布聲明表示，謝世謙的離去，對於華航乃至整個航空產業而言都是一個巨大的損失；他的貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。

電源雙雄獲美系外資調高目標價 台達電上看520元

美系外資在最新出爐的報告中表示，同步調高光寶科（2301）及台達電（2308）目標價，並調高光寶科評等，其中光寶科評等由原先的「減碼」調高至「中立」，目標價由88元調高至106元；台達電評等重申「加碼」，目標價由500元調高至520元。

台積電2024每股大賺45.25元、年增39％ 創歷史新高

晶圓代工龍頭台積電（2330）今 （16） 日公佈 2024 年第四季財務報告，合併營收約新台幣 8684 億 6 千萬元，稅後純益約3746 億 8 千萬元，每股盈餘為 14.45 元（折合美國存託憑證每單位為 2.24 美元），創歷年新高，另合計2024全年營收為2.89兆元，稅後純益1.17兆，每股盈餘為45.25元，年增達39.5％，同創歷年新高。

快訊／台股收盤大漲510.53點 台積電漲40元至1105

台股今（16日）開高走高，加權指數終場大漲510.53點，以23025.1點作收，漲幅2.27％，成交量3330.91億元。

企業最愛大學！成大奪第一 台大、台科大列前三

大學學測將在1／18登場，少子化衝擊大學招生，10年來已有超過15所大學關門，教育部預估2028學年時，大一新生只剩15.7萬人，成為各校辦學的一大挑戰，根據人力銀行調查，企業最愛大學整體表現前3名分別是成功大學、台灣大學、台灣科技大學，私立大學第一名則是淡江大學。

蛇年19款刮刮樂怎麼挑？「發財密碼」曝光 選這1張穩中獎

玩刮刮樂是許多人過年必做的事情之一，就想趁著春節前後試試手氣，看看自己能否成為抱回大獎的幸運兒。臉書粉專「小資yp投資理財筆記」近日分享「刮刮樂攻略」，可見這19款的中獎率、期望值等，如果想要穩中，就要挑面額500元的「金蛇獎」；倘若想要挑戰最大獎項、最划算的刮刮樂，就選面額2000元的「2000萬超級紅包」。