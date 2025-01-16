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台積電今年營收有望再增25％　魏哲家喊「強力成長的一年」

▲▼台積電今日舉行實體法說。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電今日舉行實體法說會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日舉行實體法說會，並公佈2024年第四季財報，除了全年表現創新高外，台積電更釋出好消息，台積電董事長魏哲家今日表示，今年對台積電來說會是另一個「強力成長」的一年，台積電也預期，第一季營收約在250億美元至258億美元之間，毛利率也預期落在57％至59％之間。

台積電財務長暨發言人黃仁昭資深副總經理表示：「台積公司 2024 年第四季的業績，受惠於對我們領先業界之 3 奈米和 5 奈米技術的強勁需求。進入 2025 年第一季，我們預期台積公司業績將受到智慧型手機的季節性因素影響，但此影響將會被持續成長的 AI 相關需求部分抵消。」

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根據對當前業務狀況的評估，台積電也釋出 2025 年第一季的業績展望，台積電預期第一季合併營收預計介於 250 億美元到 258 億美元之間；若以新台幣 32.8 元兌 1 美元匯率假設，則毛利率預計介於 57%到 59%之間；營業利益率預計介於 46.5%到 48.5%之間。

同時台積電也公布今年預期資本支出，預計380億美元至420億美元，其中七成將會用在先進製程，一至二成會用在先進封裝上，但相比法人預期仍要高出不少。

針對今年全年展望，魏哲家也樂觀表示，今年的庫存會比去年更健康，台積電有自信會表現得比整體產業更好，更預期今年的營收表現有望年增至接近中位數20％百分比左右。

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