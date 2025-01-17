中油累虧691億元、負債7200億　董座盼政府補助或增資

▲中油董事長方振仁。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

台灣中油今（17）日舉行媒體餐敘，董事長方振仁提到，去年中油稅前虧損355億元，累計虧損達到691億元，負債比接近93％，附息負債也達到7200億元，財務狀況堪憂，希望政府能夠同意補助或是增資，才能夠改善中油整體財務體質。

方振仁表示，2024年收到地緣政治影響，上半年油價漲、下半年下跌，中油歷經「上沖下洗」，2024年營收為1.1兆元，稅前虧損為355億元，累計虧損達到691億元，財務狀況負債比接近93％，值得堪憂。

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方振仁指出，中油要配合政府政策，民生產業油價需要政策上吸收，穩定國內可能的通膨，中油是國營事業要配合政府政策，對於國內油氣供應穩定充足是公司使命，但同時也擔心公司財務狀況。

方振仁也提出未來改善方案，除了節流外同時也要開源，未來準備發展的投資計劃也檢討整理，可以緩緩、不要做的，都做出調整，減少未來舉債空間、降低利息支出；最重要還是油氣價格合理調整，持續溝通協調討論有哪些可以調整，現在附息負債金額高達7200億元，希望政府能夠同意補助或是增資，都在持續協調討論，希望整體財務體質能夠改善。

方振仁說，今年油氣價格還是收到地緣政治影響，俄烏戰爭還在，川普上任也有新政策，會造成國際市場、貿易交易市場產生影響，要持續觀察未來各國地緣政治變化，川普上任也鼓勵發展石化產業，美國要增產、供應端會增加，也會對油氣價格造成影響，要看川普發表演說後續發展情形，希望國內油價能夠緩解。