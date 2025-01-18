ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

勞動部近8000萬預算恐被砍！　洪申翰：千萬勞工權益大受衝擊

▲▼勞動部長洪申翰上任-洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者廖婕妤／台北報導

立法院會審查中央總預算，藍白聯手砍掉939.75億元，創下歷年刪減新高，下週將進入表決，勞動部長洪申翰今（18）日表示，根據現有保留待表決預算提案，勞動部恐將遭刪減7766.8萬元，並列舉重大影響包括新手爸媽及微小企業權益將受衝擊、勞保權益資訊無法及時得知、工會勞工教育補助與會員服務將受衝擊等，將嚴重影響千萬勞工權益。

洪申翰強調，立法院當然有權進行預算審查，但若審議過程失去理性對話、缺乏溝通討論，一味強行表決通過，所造成的負面衝擊與政策目標的倒退，將會是由社會大眾和全體勞工朋友被迫承擔，這是勞動部最不樂見的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

民眾黨團提案，刪除本部「勞動條件及就業平等業務」預算800萬元併凍結20%（1942萬9千元）。勞動部表示，此項預算為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助，這2項補助每月平均核發數為712萬元，若依提案通過，即使都不支出業務費，可動支數只能撐9個多月。亦無法支應全年度補助，將直接影響勞資相關權益及業務推動

國民黨團提案，全數刪減勞工保險局「媒體政策及業務宣導費」724萬元。勞動部指出，若全數刪減將造成民眾難以獲知勞工紓困貸款、各項保險含勞、就、災、農保及退休金等加保、給付如何申請與發放等相關資訊，勞保局服務全國一千多萬名勞工，若媒宣費全數被刪，不只無法透過廣播電台、臉書粉絲專頁、報章雜誌等相關資訊，讓民眾易於了解與自身權益相關資訊，若民眾錯過相關補助或給付申請時程，易讓民眾權益受損。

民眾黨團提案，刪減勞動力發展署「業務費」1000萬元，另凍結20%，凍結金額達4,018萬元。因業務費中高比例是第一線就業服務工作人員之薪資，因此若這1000萬元預算遭到刪除，將影響這些辛苦第一線人員的生計與收入。 

此外，民眾黨團提案，刪減勞動力發展署「一般行政」科目10%預算，刪減金額達3576.2萬元，另凍結20%，凍結金額達7152.4萬元，恐將使勞發署本署200餘名推動失業者及身心障礙者等弱勢民眾所需職業訓練、就業服務措施工作人員的薪資，將無法足額發放。

民眾黨黨團提案，刪除本部「勞動關係業務-促進工會組織自由化」預算30%，並凍結20%。勞動部評估，此項刪減金額共611.6萬元，凍結金額共407.7萬元。勞動部表示，多數工會及工會聯合組織悉依工會法規定向會員收繳會費，但因一般工會規模不是太大，會費收入不多，扣除人事費用、辦公費用之後，經費所剩無幾。如無本部補助經費辦理工會教育，恐難以發揮工會應有的效能，提升工會會員之專業知能，影響工會爭取會員權益及改善勞工生活地位，對於工會長遠會務推展及提供會員服務將有重大不利影響。

民眾黨團提案，刪除本部「基本行政工作」預算20%、凍結30%，預計刪除1055萬元、凍結1583萬元。勞動部表示，如此提案恐將造成基本行政業務在今年6月以後，大受影響衝擊，包括勞動部松江路辦公大樓將營運困難、現行承攬人力恐無法依照合約正常發薪、例行性施工查核及採購稽核等內、外部防弊作為，恐無法正常執行等。

洪申翰重申，上述提案若經立法院院會表決通過，將嚴重影響勞動部業務推動，更影響勞工權益。

關鍵字： 勞動部預算刪減勞工權益立法院

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

推薦閱讀

快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語　預告未來合作「令人難以置信」

快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語　預告未來合作「令人難以置信」

輝達執行長黃仁勳今日在台北磚窯古早味和台灣各大科技廠CEO共進午餐，隨著餐敘進入尾聲，台積電（2330）董事長魏哲家也準備離開，黃仁勳也特別親自送魏哲家離開，雙方在餐廳前先是合照，更握手耳語數十秒，黃仁勳也不斷表達他有多重視和台積電的合作和情誼，更預告未來和台積電的合作將會「更刺激！更令人難以置信！」。

2025-01-18 14:05
黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」　離席送包子、飲料體恤媒體

黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」　離席送包子、飲料體恤媒體

輝達執行長黃仁勳今（18）日和36名台灣科技大廠CEO齊聚台北磚窯古早味餐廳，體念在場外守候記者，飯局中途，黃仁勳走出餐廳，現場發送香菇流沙包和蘋果西打給在場外守候記者，他還若有所悟邊發送食物邊提及與台廠供應鏈科技大老講到產業未來發展三大趨勢。

2025-01-18 13:45
黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳繼昨日參加緯創尾牙外，今（18）日中午於台灣傳統懷舊料理「磚窯古早味」宴請台廠科技業大老，黃仁勳走下車受訪時說「我很愛這家餐廳、這裡員工人也很好，這裡也很多回憶」，他說「雞腿、芋頭湯一定會吃」。

2025-01-18 12:11
《黃仁勳傳》下周上市　本人親回「我不會看、我已經活過一次了」

《黃仁勳傳》下周上市　本人親回「我不會看、我已經活過一次了」

由輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳親自授權採訪的《黃仁勳傳》中文版預計下周一上市，今（18）日黃仁勳面對記者詢問有沒有看自傳，他說「我不會看自傳、我已經活過一次了」。

2025-01-18 12:50
黃仁勳今晚不去夜市！與張忠謀共進晚餐　張淑芬親自下廚

黃仁勳今晚不去夜市！與張忠謀共進晚餐　張淑芬親自下廚

輝達（NVIDIA）創辦人本周來台，展開一連串緊湊行程，今（18）日中午宴請包含台積電董事長魏哲家在內36家台廠供應鏈CEO，他也透露今天晚上將於與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，並透露地點就在張忠謀住家、由夫人張淑芬女士親自下廚。

2025-01-18 17:35
英特爾傳被收購！外媒曝有「神秘買家」　股價先飆漲逾9%

英特爾傳被收購！外媒曝有「神秘買家」　股價先飆漲逾9%

美國半導體巨擘英特爾（INTEL）近年來營運陷入困境，股價直直落，但市場傳出一家神秘公司正在探索全面收購英特爾的可能性，受此消息影響，英特爾股價在17日收漲 9.25%，盤後續飆漲3%。

2025-01-18 10:20
市值型ETF當紅！　該投資台灣、美國還是全球大型股市？

市值型ETF當紅！　該投資台灣、美國還是全球大型股市？

如果你有幾千萬上億資產，那不妨全部都買，你可以美股買五成，台股買兩成、全球買三成... 投資市值型ETF能賺到市場平均報酬，這也是大家共識，但有人問我一個問題，到底要買國內大盤還是國際大盤呢？

2025-01-18 10:01
康霈尾牙豪抽「市價近64萬元」股票大獎　員工成低調億萬富翁

康霈尾牙豪抽「市價近64萬元」股票大獎　員工成低調億萬富翁

尾牙旺季，生技新兵康霈*生技（6919）昨（17）日舉行上市以來首次尾牙，且最大獎項送出2張公司股票，以昨日收盤價639元計算，2名幸運員工各抱回63.9萬元共計逾127萬元的大獎。

2025-01-18 11:36
預算「單項最高遭刪60%」　財部喊衝擊財政業務推動

預算「單項最高遭刪60%」　財部喊衝擊財政業務推動

立法院在野黨團針對114年度中央政府總預算案於黨團協商階段提出諸多有關財政部主管預算之刪減、凍結提案，加上昨日表決通過之民眾黨黨團所提通案刪減科目，大部分通刪比率甚高，財政部表示，將嚴重影響財政業務之推動。

2025-01-18 10:39
外資：農曆封關期間3大變數　市場觀望氣氛濃厚

外資：農曆封關期間3大變數　市場觀望氣氛濃厚

在晶圓龍頭大廠法說報喜之下，週五台股上漲122.98點，漲幅0.53%，指數收在23148.08點，本週加權指數週線收紅，全週上漲136.22點、0.59%，單週日均量3423.71億元。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，下週不論國內外皆有重要事件，首先是週一川普將就任美國總統，其對於移民政策、關稅等動向將影響市場情緒，市場預期關稅可能被川普用作談判籌碼，再者，下週三台股即將龍年封關，投資人面臨是否抱股過年的抉擇，由於今年春節期間恰逢遇到川普就任、美國財報週、FOMC會議等3大變數，可能使市場較為

2025-01-18 06:05

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳宴請台廠36家CEO　大老闆難得「排排站」合照

蛇年19款刮刮樂「發財攻略」曝　這張穩中獎

不是換新鈔！一早經過銀行「人潮排到馬路上」

曾拒絕當台積電執行長？黃仁勳這樣說

大砍總預算！　發票獎金也遭殃

緯創尾牙人人有獎「最小獎1萬」！黃仁勳加碼30萬

快訊／黃仁勳親送魏哲家緊握手耳語　預告未來合作「令人難以置信」

康霈尾牙豪抽「市價近64萬元」股票大獎　員工成低調億萬富翁

左中壢、右桃園「內壢成房價凹陷區」　在地：2字頭買中古大樓

黃仁勳與台廠CEO悟出「產業3件大事」　離席送包子、飲料體恤媒體

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

「黃麟凱遺體」深夜抵達板橋殯儀館

羅志祥認出護理師鐵粉　豪發6萬紅包：辛苦了

#黃仁勳 進場尾牙！員工高呼「Team Taiwan」

槍決 #黃麟凱 拖7年半！ 36死囚輪誰上刑場 #法務部 說話了

遭記者堵訪問「死刑看法」　賴清德：不用那麼近

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366