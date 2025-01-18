勞動部近8000萬預算恐被砍！　洪申翰：千萬勞工權益大受衝擊

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者廖婕妤／台北報導

立法院會審查中央總預算，藍白聯手砍掉939.75億元，創下歷年刪減新高，下週將進入表決，勞動部長洪申翰今（18）日表示，根據現有保留待表決預算提案，勞動部恐將遭刪減7766.8萬元，並列舉重大影響包括新手爸媽及微小企業權益將受衝擊、勞保權益資訊無法及時得知、工會勞工教育補助與會員服務將受衝擊等，將嚴重影響千萬勞工權益。

洪申翰強調，立法院當然有權進行預算審查，但若審議過程失去理性對話、缺乏溝通討論，一味強行表決通過，所造成的負面衝擊與政策目標的倒退，將會是由社會大眾和全體勞工朋友被迫承擔，這是勞動部最不樂見的。

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民眾黨團提案，刪除本部「勞動條件及就業平等業務」預算800萬元併凍結20%（1942萬9千元）。勞動部表示，此項預算為產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助，這2項補助每月平均核發數為712萬元，若依提案通過，即使都不支出業務費，可動支數只能撐9個多月。亦無法支應全年度補助，將直接影響勞資相關權益及業務推動

國民黨團提案，全數刪減勞工保險局「媒體政策及業務宣導費」724萬元。勞動部指出，若全數刪減將造成民眾難以獲知勞工紓困貸款、各項保險含勞、就、災、農保及退休金等加保、給付如何申請與發放等相關資訊，勞保局服務全國一千多萬名勞工，若媒宣費全數被刪，不只無法透過廣播電台、臉書粉絲專頁、報章雜誌等相關資訊，讓民眾易於了解與自身權益相關資訊，若民眾錯過相關補助或給付申請時程，易讓民眾權益受損。

民眾黨團提案，刪減勞動力發展署「業務費」1000萬元，另凍結20%，凍結金額達4,018萬元。因業務費中高比例是第一線就業服務工作人員之薪資，因此若這1000萬元預算遭到刪除，將影響這些辛苦第一線人員的生計與收入。

此外，民眾黨團提案，刪減勞動力發展署「一般行政」科目10%預算，刪減金額達3576.2萬元，另凍結20%，凍結金額達7152.4萬元，恐將使勞發署本署200餘名推動失業者及身心障礙者等弱勢民眾所需職業訓練、就業服務措施工作人員的薪資，將無法足額發放。

民眾黨黨團提案，刪除本部「勞動關係業務-促進工會組織自由化」預算30%，並凍結20%。勞動部評估，此項刪減金額共611.6萬元，凍結金額共407.7萬元。勞動部表示，多數工會及工會聯合組織悉依工會法規定向會員收繳會費，但因一般工會規模不是太大，會費收入不多，扣除人事費用、辦公費用之後，經費所剩無幾。如無本部補助經費辦理工會教育，恐難以發揮工會應有的效能，提升工會會員之專業知能，影響工會爭取會員權益及改善勞工生活地位，對於工會長遠會務推展及提供會員服務將有重大不利影響。

民眾黨團提案，刪除本部「基本行政工作」預算20%、凍結30%，預計刪除1055萬元、凍結1583萬元。勞動部表示，如此提案恐將造成基本行政業務在今年6月以後，大受影響衝擊，包括勞動部松江路辦公大樓將營運困難、現行承攬人力恐無法依照合約正常發薪、例行性施工查核及採購稽核等內、外部防弊作為，恐無法正常執行等。

洪申翰重申，上述提案若經立法院院會表決通過，將嚴重影響勞動部業務推動，更影響勞工權益。