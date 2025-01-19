電商三大公協會籲「保留數產署預算」　確保防詐與AI發展

▲立法院近日討論114年度中央政府總預算案，17日時表決通過通案大砍939億7500萬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃君瀚／綜合報導

立法院近日審議114年度中央政府總預算案，針對數位發展部數位產業署所編列的「促進數位創新動能轉型升級」及「智慧防詐通報查詢及數位信任應用發展」兩項預算，在野黨團提議大幅刪減，引發產業界強烈關注。

電商產業三大公協會：無店面零售公會、台灣網路暨電子商務產業發展協會、台灣電子商務暨創業聯誼協會共同呼籲，立法院應保留數產署的相關預算，持續推動數位經濟發展與防詐業務。

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三大公協會提到，數發部負責促進全國數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設，並協助公私部門數位轉型。台灣處於特殊政經環境，資安聯防是網路治理的重點。數發部如同台灣網路的國軍，抵擋網路駭客及詐騙集團的攻擊，確保我國網路具備韌性，遇到天災人禍衝擊下，仍能保持暢通及運作。

此外，台灣孕育許多優秀數位新創，數位雲端軟體蓬勃發展，並具有AI創新能量，正需要國家政策支持，帶動台灣數位新經濟成長。數發部針對促進數位創新動能轉型升級的推動，與加速台灣AI發展，持續為台灣數位業者奠下基礎，並打造優質數位民生環境。

電商產業三大公協會強調，數發部及數產署的預算若受影響，將衝擊台灣正在起飛的數位經濟與AI發展，期望立法院在審議114年度政府總預算案時，給予數位產業必要支持。