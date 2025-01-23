冠軍違反內部控制規定　遭證交所重罰20萬元

市值型ETF老大哥出手！0050放大絕降內扣手續費 對戰006208

台股封關後市值型ETF商戰更猛！市場向來認為買富邦台灣采吉50（006208）更勝於元大台灣50（0050），主要是前者「內扣」費用較低，有利降低投資成本，但元大投信官網「放大絕」今（23）日公告宣布，0050大幅調降經理費、保管費等內扣費用，且低於00628的水準，並於明（1月24日）生效，料2家市值型ETF競爭已接近肉博戰。

新制勞退16億美元委任海外代操 4家受託機構獲選

勞動基金運用局去年針對新制勞退基金，辦理國外委任投資徵選，總額度共16億美元、名額為4家代操業者，近日完成評選並公布結果，未來將密切注意國內外經濟情勢變化，適時辦理國外委託投資後續撥款事宜。

台積電ADR創高「台股封關開趴」！ 衝225美元天價

護國神山台積電（2330）在台股龍年漲逾8成，封關日以上漲15元至1135元作收，寫下精采表現，而台積電在美掛牌存託憑證（ADR）在台股休市期間持續狂歡，周三美股盤中飆出225美元天價，終場則寫下223.2美元新高收盤，以1月22日台幣對美元收盤匯價32.774元估，每股約當1463.03元台幣，較台北股市溢價28.90％。

6張9-10月千萬發票無人領！最低花54元買飲料 財政部急尋

2024年11-12月期統一發票中獎號碼即將在本周六（25日）開出，財政部盤點目前發票兌領情形，發現2024年9-10月期有6張千萬特別獎得主沒有現身領錢，不乏超商、賣場消費開出，其中最低只花54元買飲料就中獎，3月5日就要到期，呼籲得獎者不要錯過年前領千萬大紅包的機會。

宏達電出售XR業務「進帳81.9億元」 研發團隊加入Google

智慧型手機與虛擬實境平台大廠Htc（宏達電，2498）今（23）日宣布與Google LLC共同簽署協議，根據該協議，宏達電將收到Google所支付的交易價金2.5億美元，部分宏達電的XR研發團隊成員將加入Google。在此次協議中，宏達電的XR智慧財產權非專屬授權（IP）將授予Google使用。在簽署這項協議後，宏達電和Google將探討未來的合作機會。

台股ETF受益人1031萬人 12檔同創新高

台股上周上演大怒神，不過高檔震盪也吸引許多投資人逢低買進。根據台股ETF集保戶股權分散1月17日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人數上周增加9.5萬人，總人數來到1031萬623人創下歷史新高，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、國泰台灣領袖50（00922）、富邦科技（0052）、復華富時高息

194萬人領錢了！勞保給付今入帳 平均1.9萬元

農曆春節連假即將到來，為了讓民眾安心過好年，勞保局表示，勞保、災保及國保各項年金，將提前於農曆年前撥入請領人帳戶，預估受惠人數396萬餘人，有些給付已經發放，今明兩天還有11筆接力入帳，其中，攸關194萬人的勞保年金給付於今（23）日入帳，平均每人可領到近1.92萬元。

超車三星！SK海力士AI晶片銷售強勁 去年Q4獲利創新高

韓國SK海力士（SK Hynix）今天公布創新高紀錄的季度利潤，主要是生成式人工智慧（AI）晶片組所使用的高頻寬記憶體（HBM）等先進晶片銷售強勁。

永豐金併京城銀 股臨會紀念品「全家便利商店禮物卡100元」

永豐金（2890）為了併京城銀（2809），兩公司各自在3月3日召開股東臨時會，其中京城銀不發放紀念品，擁有逾35萬股民的永豐金今（23）日宣布股東臨時會紀念品為全家便利商店禮物卡100元。

AI應用需求強 2024全年工業、製造業生產指數寫歷年第3高

經濟部統計處今（23）日公布去年工業、製造業生產指數，受惠AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，2024全年工業生產指數為95.96，年增11.45％，製造業生產指數為95.73，年增11.93％，都寫下歷年第3高表現。