春節來場「電力輕旅行」　台電推薦7大隱藏版景點

▲每年1月下旬開始，櫻花會於萬大電廠廠房、日式宿舍之間陸續盛開。（圖／經濟部提供）



記者廖婕妤／台北報導

春節連假走春行程計畫好了嗎？台電推薦7大隱藏版走春景點，包含南投萬大電廠賞櫻、九份台版「天空之城」十三層遺址、百年金瓜石神社、高美濕地風車大道等；台電表示，電力設施遍布全國各角落默默提供穩定電力，民眾可趁春節期間來一場電力輕旅行。

台電分享，位於濁水溪上游、南投縣仁愛鄉的萬大水力發電廠，每年約1月下旬開始，櫻花會於萬大電廠廠房、日式宿舍之間陸續盛開，民眾可漫步於宿舍間賞櫻，還可從霧社投83線萬大水庫旁往萬大電廠經過的觀景台，遠眺霧社水庫碧藍水面，再沿著縣道一路南下，也可見台電宿舍與滿開櫻花美景。

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台電指出，廣受國內外遊客喜愛的九份，紅燈籠老街充滿過年氣氛，距離九份不遠處、車程約10分鐘，有個名列全台最大歷史建築的台版「天空之城」十三層遺址，就坐落東北角陰陽海旁；十三層遺址曾是亞洲最大選煉廠，隨1980年代晚期礦業沒落後，由台電接手管理，首創公共藝術活化文化資產新模式，於2019年聯手曾為美國自由女神像設計照明的國際照明大師周鍊及藝術家何采柔，共同點亮塵封超過30年的黃金歲月。

台電推薦，民眾可至水湳洞觀景平台同時將金黃湛藍色海水奇景與傍山而築的十三層遺址盡收眼底，鄰近還有百年金瓜石神社，可沿著曾經的參拜步道而上，來趟身心靈滿足之旅。

此外，台電也分享海線景點，位於桃園觀音、大園區沿岸的草漯沙丘為全台唯一沙丘型地質公園，綿延海岸長達8公里，有台版「撒哈拉沙漠」之稱，特別推薦黃昏時可一眼望見成排風力發電機與沙岸、海景連綿一線，金黃遼闊地景宛如置身異國。另外也可到台中清水高美濕地，除了有絕美夕陽，一旁還有16部高逾65公尺的白色風力發電機，形成宏偉壯觀的風車大道，機身上還有台中限定的可愛特色彩繪。

台電表示，喜歡戶外生態旅遊的民眾，台電高雄興達電廠東南側的永安濕地現正是每年最熱鬧的候鳥季節，除可觀賞到豐富稀有鳥類，還有紅樹林植物、小型哺乳類動物、水生魚蝦貝類等豐富生物。又名「飛鳥電廠」的興達電廠，是台電唯一廠區內具有濕地和環保設施的生態電廠，台電透過科學化管理結合水位調控技術打造水鳥大飯店，讓濕地水鳥數量顯著提升，在穩定供電與生態平衡找到共處之道。

台電最後推薦一個過年走春下雨也不卡關的都會好去處，位於新板特區、板橋車站旁的電幻1號所，是融合綠能知識與前衛科技的電力科普主題館，館內除有結合能源與健身房體感互動的「ENERGYM」，還有不可錯過的VR六軸機器人，展館大年初三開館，初三、初四兩日將送出包含上述電力景點介紹的新年桌曆、筆記本共100份春節限定開運小禮。