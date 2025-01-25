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春節9天出勤薪資算法大公開　這4天領雙倍薪

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲國定假日出勤薪資拿雙倍。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

今（25）日起開始放春節9天連假，但不少勞工朋友仍需要堅守崗位，勞動部提醒，農曆除夕至大年初三都是「國定假日」，雇主若是要求勞工出勤8小時，應發給雙倍薪資，超過8小時仍要給加班費。

勞動部表示，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤情形，企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假出勤模式，欲比照政府機關出勤，形成春節9天連假，可透過8週彈性工時實施，將2／8原定休息日與1／27原定工作日對調。

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雇主屆時如有需要勞工於春節連假期間加班，以月薪為新台幣36,000元的勞工，推算平日每小時工資額為150元，出勤8小時為例，其各日出勤及工資給付規定如下：

一、休息日（1／25、1／27、2／1）：

依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給規定計算，也就是150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元。

二、國定假日（1／28至1／31）：

依《勞動基準法》第39條規定，勞工同意出勤，8小時以內者，雇主除了原本的工資之外，再加給1倍工資，也就是150元×8小時=1200元。

要注意的是，只要勞工這天有出勤，即使只出勤1小時，雇主也要加給1天的加班費；另超過8小時部分，應依勞基法第24條第1項第1、2款規定給付加班費。

三、例假（1／26、2／2）：

非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。

勞動部也提醒，由於各事業單位運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。

▲春節出勤工資。（圖／勞動部提供）

▲春節出勤工資。（圖／勞動部提供）

 

關鍵字： 勞工春節連假加班費薪水

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