永慶加盟四品牌中區7,000人歡慶尾牙　「動力火車」開唱宛若演唱會

▲永慶房產集團孫慶餘董事長與加盟事業處劉炳耀董事長，親臨中區尾牙現場，與夥伴一同歡慶2024年豐收。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

歲末年終歡慶！永慶加盟四品牌（永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產）中區席開720桌，超過7,000位同仁到場同歡，更邀請魏如昀、郭靜、動力火車輪番獻唱，壓軸的尾牙抽獎更豪抽200台GOGORO，讓夥伴有吃有拿開心賀新年。

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▲純愛教主「郭靜」也來多首溫柔歌曲，台下夥伴紛紛跑到台前一同合影。

永慶加盟四品牌中區經管會於22日晚間舉辦尾牙，包下5千坪臺中國際展覽館，並打造豪華舞台帶給7千位同仁極致的視聽體驗，永慶房產集團董事長孫慶餘也驚喜現身恭賀眾人。臺中市政府地政局長吳存金、中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會副理事長吳本源、台中市不動產仲介經紀商業同業公會理事長林志雲、彰化縣不動產仲介經紀商業同業公會榮譽理事長蔡進發及理事長謝孝震、雲林縣不動產仲介經紀商業同業公會理事長莊美玲也都到場祝賀。

▲別具心裁的四面舞台設計，讓同仁大呼過癮，更到台上一同狂歡。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀致詞表示，2024年永慶加盟四品牌中區繳出破85億元業績、單店平均業績也突破2,480萬元，加盟店數更直逼400家，是中台灣「房仲第一品牌」！展望2025年，加盟總部也會持續提供加盟店市場經營策略，協助店東長穩健經營，保持更好的成長態勢、繼續前進。

▲四位永慶加盟四品牌經管會會長，精心設計將場地打造為演唱會，與夥伴一起享受尾牙盛宴。

有巢氏房屋中區經管會長鄭珮紾表示，今年加盟四品牌合辦的中區尾牙，規模更勝以往比去年多100桌、來到720桌，總計花費兩千多萬就是要帶給夥伴們頂級尾牙的體驗，要好好的犒賞努力一整年的同仁。永慶不動產中區經管會長陳立信更指出，尾牙舞台的搭設也有特出設計，中央舞台是四面台的規劃，把尾牙舉辦的像是香港紅勘演唱會一樣，夥伴可以從各種角度欣賞表演者的演出！

尾牙也請來有小林志玲之稱的「詩詩」擔任主持人，還邀請唱作俱佳的皇后「魏如昀」表演多首動人心弦的歌曲，而純愛教主「郭靜」也帶給眾人溫柔歌聲，台下夥伴也隨節奏搖擺開心不已。最後壓軸則是金曲最佳重唱組合「動力火車」演唱多首耳熟能詳的歌曲，夥伴也都衝到台前一起大合唱，並拿出手機紀錄難得的一刻，讓尾牙邁入最終的抽獎環節。

▲中區尾牙豪抽200台GOGORO機車，讓同仁有吃又有拿，開心過新年。

台慶不動產中區經管會長吳泓諭表示，這次尾牙抽獎的獎品別具意義，我們準備160台GOGORO電動機車，希望夥伴出勤時能有便利又環保的交通工具。永義房屋中區經管會長王薏勝進一步說明，我們後來加碼的40台GOGORO電動機車，夥伴可自由購買抽獎券、額外抽，去年有同仁僅用2,000元就抽到兩台，今年大家就瘋狂搶購，期許自己能以小搏大、為2025年贏得好采頭！

永慶房產集團全台13場尾牙及春酒大串聯活動將近尾聲，台慶不動產桃竹苗區將於1月23日舉辦尾牙、1月24日則由永慶加盟四品牌北區接力登場，將為永慶集團在春節前最後一場尾牙畫下完美句點。

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