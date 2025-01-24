玖壹壹、糜先生、李多慧輪番演出　永慶不動產暨永義房屋竹苗區尾牙嗨翻天

▲永慶不動產暨永義房屋竹苗區舉辦尾牙盛會，席開兩百桌，現場更抽百萬現金紅包。（圖／永慶房產集團提供）

財經中心／綜合報導

春節將近，永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會為犒勞同仁過去一整年的辛勞，也在昨(22)日晚間舉辦尾牙盛宴，席開200桌、逾2,000人出席，也邀請「李多慧」、「糜先生」、「玖壹壹」多組藝人輪番表演嗨翻會場，最後更有百萬現金好禮抽獎，讓夥伴心滿意足賀新春。

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▲竹苗區尾牙邀請到小龍女「李多慧」帶來熱力四射的舞團表演，夥伴也紛紛跑到台下應援。

22日下午率先登場的是永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會頒獎典禮，晚間則是尾牙盛會，永慶不動產暨永義房屋竹苗區經管會長陳紹慶笑說，港南艾茉爾婚宴會館已經是竹苗區最大場地，今年席開近200桌齊聚同歡，塞爆整個會館，明年可能要找更大的場地。新竹市不動產仲介經紀商業同業公會理事長李天保也到會場一起同歡。

▲「糜先生」為竹苗區尾牙帶來多首動人情歌，同仁也沉浸在音樂的盛宴中。

尾牙當然也有精彩表演，竹苗區經管會邀請到影劇雙棲的「黃鐙輝」擔任主持人，一登場就令在場眾人捧腹大笑；隨後則是笑容甜美的小龍女「李多慧」帶來熱力四射的舞團表演，夥伴也都跑到台前拿起手機紀錄精彩瞬間。金曲獎最佳樂團「糜先生」也帶來多首動人的情歌，讓大家沉浸在音樂饗宴中；最後壓軸則是天團「玖壹壹」的表演，用饒舌歌曲引爆全場氣氛，讓眾人又叫又跳嗨翻天，也讓尾牙進入最終的高潮抽獎環節。

▲竹苗區尾牙「玖壹壹」壓軸表演，剛登台就引爆尾牙氣氛，讓所有人嗨到最高點。

陳紹慶會長也分享，有賴於集團強大的聯賣制度，助功今年業績創新高，我們特別準備超過百萬的現金紅包抽獎，總數量超過700份，最後經管會也加碼多個紅包，希望抽到的同仁好手氣能持續延續，也期許新的一年夥伴再接再厲，讓業績持續成長！

▲莊志成總經理與李多慧共同抽出尾牙現金得主幸運兒，台下夥伴也歡聲雷動。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成致詞也表示，感謝夥伴過去一整年的辛勞，讓永慶不動產、永義房屋竹苗區店數和績效都穩健提升。2024年兩品牌竹苗區加盟店數總計突破120家、新展逾30家店，加盟總部也會持續優化科技工具和系統平台，成為加盟夥伴的最強後援！

永慶房產集團全台13場尾牙及春酒大串聯活動接近尾聲，台慶不動產桃竹苗區將於1月23日舉辦尾牙，1月24日則由永慶加盟四品牌北區接力登場，為永慶集團在春節前最後一場尾牙畫下完美句點。

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