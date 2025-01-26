美股重頭戲！科技財報周來了　分析師看好四巨頭「展望正向」

▲微軟、Meta、特拉斯與蘋果等四大科技巨擘將於29日美股盤後公布最新財報。（示意圖／CTWANT提供）

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本週除了有美國與歐洲央行決策會議，美股七巨頭中，包括微軟（Microsoft ）、Meta、特拉斯（Tesla）與蘋果（Apple）等四大科技巨擘將於29日美股盤後公布最新財報。

市場預期業績表現，除了為科技業健康狀況與經濟趨勢提供重要的參考指標，更反映AI領域的發展前景與獲利情況。分析師指出，聯準會（Fed）啟動降息循環加上川普2.0減稅、鬆綁監管的政策，讓科技股的估值有撐。美國總統川普日前宣布AI基建計畫「星門」（Stargate），也讓科技股士氣大振。

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微軟、Meta與特斯拉將公布2024年第四季財報，分析師預期微軟的Copilot與雲端Azure部門獲利成長，以及AI基礎設施支出將格外受到投資者仔細審查，預期微軟EPS（每股盈餘）3.13美元、營收成長約688.2億美元。

Wedbush科技研究主管Ives表示，華爾街低估科技大咖這波AI資本支出盛況。Ives認為，Meta的投資將聚焦於廣告營收和AI功能，甚至開創今日還不存在的業務，以利把龐大的用戶基礎變現。市場預期Meta EPS 6.73 美元、營收成長約469.6億美元。

美國銀行分析師John Murphy表示，特斯拉的Optimus機器人隨著無人計程車技術的進步，從2026年開始增加Optimus的產量，有助於降低成本。美銀維持目標價400美元和買入評級。市場考慮到川普普的新電動汽車政策、交付的不確定性預期特斯拉EPS將年減逾6成到0.76美元，但營收略增270.7億美元。

年初以來股價逼近關鍵水平的蘋果，由於市場銷售表現不佳、Apple Intelligence未能吸引設備升級，使上季財報普遍不被看好。分析師預期蘋果維持273美元的目標價，EPS為2.35美元，營收成長約1241億美元。

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