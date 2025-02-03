75％企業計畫發開工紅包　勞工期望值1613元

▲勞工期待有開工紅包。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者廖婕妤／台北報導

多數人有9天春節連假，今（3）日開始恢復上班，根據求職網站調查，有超過半數勞工無法馬上收心，最期待開工能夠加薪、有開工紅包，平均希望開工紅包1613元；有75％企業計畫發開工紅包，但平均預算為992元。

yes123求職網調查，有45.4％勞工朋友自認「可以馬上收心」，並恢復正常工作態度；54.6%則「不可以馬上收心」，平均估計在上班之後，還得再花上3.6天，才能夠完全收心，其中甚至有14.2%的人，預估要花上7天。

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在蛇年新春開工當天，上班族最期待的事情，依序是「老闆宣佈公司準備加薪」、「拿到開工紅包」、「自己升遷的人事命令公佈」；在開工紅包部分，其中有15.6%希望能有3000元以上，平均來說上班族期望每一包能夠拿到1613元。

不過調查顯示，今年有74.7%企業計畫發開工紅包，平均一包的預算為992元，不過僅為上班族期望值1613元的「六二折」而已。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，若在開工當天，公司宣佈新的人事命令，結果升遷或加薪夢落空，也要選擇馬上釋懷，鼓勵自己年頭歸零再出發，力拚新成績；至於一時衝動想跳槽的，盡量確定有更好的新工作後再提辭呈，請勿意氣用事就裸辭。

楊宗斌指出，企業發放「開工紅包」的預算與比例上揚，加上調薪意願明顯增加，這也代表在金蛇年，資方樂觀看待未來景氣，而且受惠解封後卻缺工中的產業，待遇仍有調整空間。