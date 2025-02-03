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川普宣布終止DEI政策　前閣揆警告：加速帝國崩解

▲前行政院長陳冲資料照。（圖／記者湯興漢攝）

▲前行政院長陳冲資料照。（圖／記者湯興漢攝）

文／陳冲

川普在就職演說中，談論不少革新，其中最令人深思的是，川普念茲在茲要廢除的DEI是啥？ 究竟DEI是創造了人為的平等？還是促成了人為的不平等？

2011/9/16美國網路媒體公司（IAC）宣布新聘董事Chelsea Clinton，原本上市公司更換董事稀鬆平常，但這一任命卻特別引發注意及討論。不僅因Inter Active Corp.是Newsweek等26家媒體的母公司，也因為其他董事多是上市公司執行長等商界聞人，而雀兒喜不過是年方31歲的研究生，缺乏工商經驗，加上IAC提供每年五萬美元報酬，外加25萬元股票，被媒體冠以「年薪30萬董事」頭銜，市場一片批評聲，IAC發言人四兩撥千斤表示：This will add dimension to IAC’s board，換言之，就是以白話文述說DEI是決策因素。

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美國號稱大熔爐，為促進融合團結，不管真心假意，必須強調不歧視，法律上乃有所謂1964年民權法案，本世紀後逐漸歸納為多元（diversity）平等（equity）包容（inclusion）等三項核心概念，DEI乃琅琅上口。成員多樣性、給予公平機會、傾聽各方意見，或許可以消除某些不平等，但也成為裙帶關係的藉口，雀兒喜躋身一流公司董事，可以解釋為DEI，因為別的董事有的條件她都沒有，潛台詞是她的姓氏太惹眼，後來2014年雀兒喜應邀演講，一場報酬7.5萬美元，引發爭議的也是老問題： 這是基於DEI還是由於Clinton？

DEI原始目的，是要消除弱勢族群的劣勢，以免在起跑線因身分就已落後，但是人為的平等，在本質上就隱含其他身分的不平等。以川普詬病的聯邦辦公室DEI為例，每因優先進用或升遷少數族裔，招致白種人不滿。類似心理狀態，在台灣也見過，一向支持原住民的朋友，因公幼優先錄取外配或原民子女而心生不滿的實例。川普在就職演說中，宣布終止DEI政策，事後並簽署數項行政命令，要求聯邦政府恢復基於績效（merit-based）的擇優就業機會，停止非法歧視（白人？），甚至指責DEI是radical and wasteful。此一影響必將波及民間企業，尤其是承包政府合同的公司團體，受影響的不免還有與少數種族、宗教、性別、性取向有關的政策，川普就職時宣示美國此後只有兩種性別，間接否定LGBTQ，就是呼應撤除DEI的作法。愛之適足以害之？

美國是多元種族社會，高舉DEI大纛，基於政治正確，有其必要性。但以往在美國，DEI政策創造人為的多元、平等、包容，如今卻被指為假平等、非法歧視、偏激與浪費，換言之，矯枉過正的結果，反而激發了人為的不平等，甚至遭人誤用，川普的大力追殺，是否又是另一種矯枉過正呢？就職演說結束後次日，政府就宣布任期才一半的海岸防衛司令Linda Fagan去職，是坐實美國四星上將沒有因才適用？還是只是表現You’re fired的官威？

一個健康成熟的社會，DEI本就是基本元素，再加上完整的社會救助，只要無人濫用多元名義，其實不需要假借DEI，政策上刻意抹平差距，製造立足點的平等（equal footing）假象。許多濟弱扶傾的補貼措施，例如新青安貸款、新住民公托優先等，其實只是類DEI的治標政策，並未治本，疏忽從住宅供需、公托配合人口政策去大處著眼，川普廢除DEI，反而治絲益棼，終究只是淪為頭痛醫腳之譏，在多族群社會，遲早會遭反噬，加速帝國的崩解。

本文由前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲授權《ETtoday新聞雲》刊載，不得轉載

關鍵字： 政策平等不平等爭議DEI

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