0050分割有望！元大投信修遊戲規則　市場估一張4萬元可買到

▲元大投信董事長劉宗聖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台灣首檔ETF元大台灣50（0050），自2003年成立迄今，市價一路攀高，今（4）日平盤價來到192.7元；換言之，每張市價仍高達19萬2700元，一般小資族望「股」興嘆，因此，元大投信也已經修改了0050的信託契約，加入分割或反分割條款，透過分割，未入手價格將變得更加「親民」，可望大幅提高投資人參與投資意願。

日前元大投信宣布調降0050經理費及保管費，當中，經理費由0.32%改為累進式計算，基金規模中的1千億元降為0.15%，其餘3469億元降為0.1%，保管費則由0.035%降為0.03%。

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根據元大投信資料顯示，0050成立於2003年6月25日，迄今滿20個年頭，截至2024年12月底，0050成立以來含息報酬率957%，換算年化報酬率為11.8%，市值最高來到206元，透過分割，將解決「高貴、難入手」的情況，有利於規模放大。

根據規定將為分割後價格不得低於該檔基金發行價，且分割倍數需為整數，例如1:5、1:6、1:9等，以目前0050股價約在200元附近推算，預估完成分割後價格有可能落在40元左右，一張買進成本將降到4萬元左右。

