砸300萬買「2000元刮刮樂、彩券」　中獎金額曝！吊車大王：太扯

▲胡漢龑投資300萬元買彩券、刮刮樂。（圖／翻攝自啟德機械起重工程-股公司FB）



記者施怡妏／綜合報導

人稱「竹北吊車大王」的胡漢龑，是啟德機械起重公司董事長，年收高達30億，擁有4房嬌妻和14名子女，春節期間帶著媽媽和家人到彩券行刮刮樂，買了60本2000元的刮刮樂，還花了90萬元買大樂透和威力彩，總投注金額超過300萬元，最高只中5千元，傻眼直呼「太扯！」

「竹北吊車大王」的胡漢龑發文，春節期間買刮刮樂試手氣，之前就買了50本2000元的刮刮樂，又加碼買了10本，總共60本，但最高只刮出5000元，「真的是超扯、超扯！」

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此外，他還買了近90萬元的今彩539、大樂透、威力彩，最高獎項也只有4000元，其他都是小獎幾百元，「通通都沒大獎，真的是超扯、超扯的啦！」不過，他不氣餒，並表示「明年還會再來」，如果中頭彩及二獎，一定會捐一半做公益，「絕對不會暗槓的！」

不過，他稍早發文，買了10本刮刮樂，結果沒中多少錢，於是後來又買了8、9萬元的彩券，居然中了100萬元，扣稅完後領不到80萬元，沒想到更崩潰的是，「有兩個人中獎～我的百萬獎金喜悅瞬間直接被砍半啦，真的是整個晴天霹靂啊」。

貼文曝光，掀起網友熱論，「感謝胡董做公益」、「帥老闆雖然沒中大獎、也是做了公益，祝福您蛇年行大運、財源廣進發、發、發」、「胡老闆還是適合賺正財」、「胡董熱心公益，台灣彩券感謝您」、「比扯鈴還扯」、「胡董老闆你太有錢了，不會再中大獎啦」、「這篇才是真實的，哪有那麼好刮」、「胡董就是最真最實在的見證人」、「最小的獎都被你買走了」。