四檔月配型債券ETF填息百分百　台股震盪避險利器

▲債券型基金避險好工具。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

DeepSeek橫空出世，川普關稅戰開打，拖累台股農曆年後開紅盤行情，相比之下，債券ETF因其提供下檔風險保護，吸引市場避險資金青睞，成為盤面上表現相對突出的族群。觀察2024年後成立的7檔月配型債券ETF，截至今年一月為止，已經陸續歷經3-8次除息，有4檔開始配息以來每次都完成填息，包括凱基美國非投等債(00945B)、凱基A級公司債(00950B)、群益優選非投等債(00953B)、永豐ESG銀行債15+(00958B)。

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法人表示，今年以來全球債券基金資金淨流入重回百億美元高水位，反映在債市表現上，各類債種幾乎全線收紅，其中美國非投資等級債表現突出，不只在今年以來債種報酬名列第四，拉長到近三個月更以2.1%稱冠。

00945B基金經理人表示，川普近期舉措推升市場通膨疑慮，在美國潛在關稅與財政政策仍具不確定性、美國聯準會可能採取觀望態度放緩降息腳步，利率區間震盪機率升高；而川普「讓美國再次偉大」的大旗，美國經濟將有撐；1月底公布的美國12月PCE、勞動市場、第四季GDP中個人消費支出數據，也顯示美國經濟仍穩健。在企業違約率可望維持低檔的情況下，票面利率相對高的美國非投資等級債，將是抵禦利率風險的債券投資好選擇，可趁市場震盪之際逢回伺機分批布局，建立資產配置中的債券核心部位。

