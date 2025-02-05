中傑-KY 3月上旬上市！上半年訂單滿載　印尼廠明年H2投產

▲中傑KY董事長劉安哲。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

中傑-KY（6965）預計將於3月上旬掛牌上市，2／14至2／18競拍，針對今年營運展望，董事長劉安哲表示，目前客戶審慎樂觀，全球貿易局勢有很多不確定性，對於川普關稅戰影響仍在觀察中，不過訂單有陸陸續續在下，目前訂單能見度到上半年，Q1的接單金額跟數量約年增13％。

劉安哲表示，目前中傑在全球的佈局包括中國、越南、印尼及印度，這4個國家生產穩定到2028年不成問題，去年中國占比60％、越南占比40％，今年印度及越南占比會增加，等到印尼廠投產後，中國與非中國比重會朝向各半前進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉安哲指出，印度目前2棟廠房產能都已經開出，今年預計可開出60萬至100萬雙產能；另有3棟廠房正在建造，預計明年Q1完工，屆時產能可達200萬至250萬雙。

印尼廠部分投資金額約3000萬美元，預計2026年下半年投產，很多品牌都想要在那邊生產，像是Columbia、UA、NB等，預計完工後每年可生產350萬至400萬雙鞋，最快2028年可以達成。

此外，目前也有接洽新客戶，像是日本近年來崛起的品牌Descente，負責生產其高爾夫球鞋、防水鞋，短期生產目標希望今年能達到50萬雙。

劉安哲也提到，去年共生產約4056萬雙鞋，創下歷年來新高，今年出貨目標為4200萬雙至4400萬雙。另去年資本支出3900萬美元，今年約4000萬美元，若是有好的投資機會都會考慮佈局。

中傑-KY 2024年Q4營收為67.55億元，年增13.5％，創單季同期新高；2024全年合併營收為269.8億元，年增18.7％，創下歷史新高。法人估全年EPS可達12元。