成本攀升！　王品旗下西堤、陶板屋漲價4.5％

▲西堤牛排法式香煎鴨胸。（圖／王品提供）



記者廖婕妤／台北報導

王品集團（2727）今（5）日宣布，為提供更好的餐飲品質和優質服務，旗下「西堤牛排」和「陶板屋」兩大品牌自今年1／29，單人套餐已從668元調漲為698元，調漲30元，調幅為4.5%，以因應相關成本增加。

王品集團今日舉辦西堤牛排 「熱血時刻」記者會，並在會後透露，為因應原物料、人力及店租等成本上漲，今年1／29起，旗下西堤牛排及陶板屋售價已調漲，單人套餐調漲為698元，調漲30元或4.5%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王品也提到，西堤牛排去年總店數達37間，年增1間，營收略持平；今年將持續展店，預計Q3前會在北部持續拓點，店型為街邊店或商場店型都有可能，並進行品牌優化，調整菜單、裝潢及服務模式等，目標今年營收成長5％。

此外，王品集團今年春節連假9天業績火熱，初二、初三連續2日單日營收均突破新台幣1億元，全台來客數也連續2天超越16萬人次，再次締造集團亮眼成績，也創下台灣上市櫃餐飲集團新紀錄；累計初一至初五集團來客數估超越78萬人次，較去年同期成長，加上外帶年菜、冷凍年菜業績挹注，法人也看好王品台灣事業群1月業績將再次刷新歷史新高紀錄。

王品集團「西堤牛排」連續22年響應捐血活動，今年度加碼至28,000張愛心5折券，並首次將募血範圍擴大至南台灣地區（涵蓋台南、嘉義、高雄及屏東地區），期待全台共同響應、今年挑戰募集7,000,000cc的愛心里程碑；2／6至2／9期間，至全台指定捐血點捐血單次250cc，即可獲得西堤單客經典套餐「愛心5折券」乙張；首次捐血或單次捐500cc，更加贈限量「西堤沙灘提袋」乙個。