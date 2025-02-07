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不敵金龍風暴　高雄「最貴蛋黃區」房價出現低於實登5%

▲▼ 高雄,農16,凹仔底,森林公園, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲鼓山區是高雄知名房市蛋黃區，有農16、美術館2大知名重劃區，緊鄰熱鬧的巨蛋商圈。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

鼓山區是高雄知名房市蛋黃區，有農16、美術館2大知名重劃區，緊鄰熱鬧的巨蛋商圈，近期又有富邦人壽BOT開發案等利多，區域房價屢創新高，也是高雄目前房價最貴區域，專家表示，不過近期受金龍風暴影響，中古市場成交量暴跌5成，出現低於實登5%的成交價。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

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▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲近20年高雄商圈發展逐漸北移，鼓山區最知名的農16、美術館特區，串聯周邊的巨蛋商圈，已成知名豪宅聚落。（圖／永慶不動產高雄市政總裁加盟店提供）

永慶不動產高雄市政總裁加盟店許霈茹表示，近20年高雄商圈發展逐漸北移，鼓山區最知名的農16、美術館特區，串聯周邊的巨蛋商圈，已成知名豪宅聚落。

目前該區還有富邦凹子底、聯上停35等開發案進行中，加上還有漢神3館、義享時尚廣場2期等百貨將開幕，以及輕軌通車等建設利多，區段相當精華，吸引豪宅客高價進駐。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲剛性需求仍在，購屋主力以自住客、首購族為主。（圖／永慶不動產高雄市政總裁加盟店提供）

根據實登，「皇苑御皇苑」成交單價84.7萬元，創高雄房價歷史新高，「郡都巨蛋」成交單價達63.4萬，之後即將推案的欣巴巴「欣都心」、國揚裕誠案等，預估房價也要上看7字頭。

許霈茹表示，農16、美術館特區、巨蛋商圈總價1500萬內2~3房物件，因總價相對較低，降低購屋門檻，去年央行第七波信用管制前，買氣爆棚供不應求，一有釋出可用「秒殺」來形容，不過在央行持續信用管制下，近期買家仍觀望，成交量暴跌5成，開始出現低於實登價格5%的成交價。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲永慶不動產高雄市政總裁加盟店許霈茹表示，在央行持續信用管制下，近期買家呈現觀望，成交量暴跌5成。（圖／永慶不動產高雄市政總裁加盟店提供）

對近期房價出現修正，許霈茹說：「以長遠來看仍是短空長多，因政策在幫買方議價，屋主價格已出現鬆動。」由於地段精華，加上剛性需求仍在，購屋主力多以自住客、首購族為主，賣家只要稍微下修價格就可以成交，未來還有完工行情，房價易漲難跌。

《地產詹哥老實說》EP243／金蛇年房市預言「沒有好消息？」　帥過頭：碰都不要碰

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