一表看懂！　2月9檔預估年息6%以上債券型ETF

▲美國降息，啟動債券投資契機。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

聯準會自去年九月以來降息啟動降息循環，也相對啟動債券ETF投資契機，觀察2月共有41檔債券ETF即將配息，群益優選非投等債（00953B）、凱基美國非投等債（00945B）、富邦全球非投等債（00741B）、國泰A級醫療（00799B）、凱基A級公司債（00950B）、群益投等新興公債（00756B）、群益ESG投待債20+（00937B）、兆豐US優選投等債（00957B），以及大華投等美債15Y+（00959B）等9檔預估年化配息率也都有6%以上。

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ETF理財達人表示，據了解，票面利率鎖定6%以上的00953B是少數ETF中配息金額維持新高的，此外更是次次填息，股價又頻創新高表現出色，讓受益人息利雙收，00953B之所以配息維持新高又能次次填息股價頻創新高，在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

市場法人表示，面對降息，投資人最需要的就是鎖高息、低波動的投資工具，債券ETF就是其中之選，00953B挾著穩定配息優勢，當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢。

00937B群益ESG投等債20+掛牌以來人氣不墜，在2024年受益人數與規模雙雙增加最多、市場上人氣最旺、擁有超過30萬受益人，是台灣第一檔採「月配息」機制的ESG債券ETF，自2024年2月首度配息以來，已是連續第13個月配息，穩定配息的表現備受認可。這次00937B群益ESG投等債20+配息0.082元，以2月4日收盤價來估算，預估年化配息率近6.24%，除息日為2月18日，因此想參與領息的投資人，最晚需在2月17日買進。

整體而言，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的投資等級債仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入，此外，市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也令債券的投資機會浮現，投資人可透過債券ETF來參與。

